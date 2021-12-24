تمهيدًا لبدء الرحلات.. «السياحة» تطالب شركات العمرة بتسجيل بياناتها

طالبت وزارة السياحة والآثار غرفة شركات السياحة بإرسال بيانات الشركات الراغبة فى العمل بموسم العمرة المقبل، ضمن الإجراءات التحضيرية لتوثيق عقود الشركات مع الوكلاء السعوديين، يأتى ذلك بعد اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة، الخميس، لوضع الإجراءات والاستعدادات لبدء موسم العمرة.

وأعلنت الغرفة، فى منشور تم تعميمه على الشركات، بأن الشركات الراغبة فى تنفيذ رحلات العمرة تقوم بالدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بالغرفة، وتسجيل بياناتها، والبيانات الخاصة بالمشرفين الذين سيرافقون المعتمرين، وتسجيل الممثل القانونى للشركة.

وأوضحت الغرفة أن الشركات ستبدأ فى تسجيل البيانات بداية من السبت القادم 25 ديسمبر الجارى حتى 2 من شهر يناير المقبل، مطالبة الشركات بسرعة إدراج البيانات المطلوبة، وذلك حتى تستطيع الغرفة إرسالها الى الوزارة فى أسرع وقت لبدء الموسم، لافتة إلى ضرورة توخى الحذر والدقة فى إدخال البيانات المطلوبة حتى لا تسبب أى خطأ فى عقبات فى التنفيذ مستقبلا.

يشار إلى أن موسم العمرة قد توقف فى 2020 بعد قيام المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءاتها الاحترازية بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقامت على إثرها المملكة بإيقاف استقبال المعتمرين، ثم عادت بفتح جزئى للعمرة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية إلا أن وقف الطيران المباشر بين مصر والمملكة العربية السعودية منع المصريين من أداء العمرة، واتخذت المملكة العربية السعودية مع الأول من شهر ديسمبر الجارى قراراها باستئناف الطيران المباشر مع 6 دول من بينهم مصر، وذلك دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج مصر قبل الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها لا تشترط على المعتمرين القادمين إليها بتأشيرات عمرة حجر مؤسس داخل السعودية إذا كانوا محصنين بأحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة، أما المحصننين بغير هذه اللقاحات فسيخضعوا لحجر مؤسسى لـ3 أيام قبل أداء مناسك العمرة.