الخميس 23 ديسمبر 2021
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تقارير ومتابعات

في منشور للوزير.. 7 حقائق عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

طارق شوقي
طارق شوقي

كتب الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم منشور هام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" قائلًا: "يظل البعض يفعل المستحيل لإثارة البلبلة وإضفاء شعور بالتخبط والحيرة حول كافة موضوعات التعليم رغم أننا نشرنا هنا وعلى صفحة الوزارة بكل وضوح النقاط التالية حول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي منذ عدة أيام ولا تغيير فيها على الإطلاق.

وقال الوزير ردًا على الأسئلة المثارة حول امتحانات الترم الاول للصفين الاول والثاني الثانوي:

(١) امتحانات ترم عادية جدا في سنوات نقل وهدفها ان يقف الطلاب على مستواهم في الموضوعات المختلفة.

(٢) الامتحانات الالكترونية في المواد الأساسية تتضمن اسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها الكترونيا بدون عنصر بشري.

كذلك يشمل زمن الامتحان في بعض المواد وقتا لاسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها ايضا على مستوى المدرسة.

(٣) الامتحان اوبن بوك ولكن "لا يجوز اصطحاب كتب ورقية الى الامتحان" بينما "تتوفر الكتب الرقمية على التابلت" وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان او فتحها اثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكتروني.

(٤) يمكن للطالب ان يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات اذا احتاج الامر لذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية.

(٥) امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة.

(٦) اذا تعرض طالب لاى مشكلة تقنية اثناء الامتحان سوف يتاح له امتحان اعادة لاحقا.

(٧) تحرص الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعي.

وتستعد المديريات التعليمية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ في منتصف شهر يناير المقبل وتقوم الوزارة بتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات في المدارس علي مستوي جمهورية مصر العربية .

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