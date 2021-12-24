وزير التعليم يرد على الأسئلة المثارة حول امتحانات الترم الأول لأولى وثانية ثانوي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن البعض يفعل المستحيل لإثارة البلبلة وإضفاء شعور بالتخبط والحيرة حول كافة موضوعات التعليم.

وأضاف: «رغم أنني نشرت عبر صفحتي الرسمية، وعلى صفحة الوزارة بكل وضوح النقاط التالية منذ عدة أيام ولا تغيير فيها على الإطلاق.. ردًا على الأسئلة المثارة حول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي هذه امتحانات ترم عادية جدا في سنوات نقل وهدفها أن يقف الطلاب على مستواهم في الموضوعات المختلفة».

وتابع: «الامتحانات الإلكترونية في المواد الأساسية تتضمن أسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها إلكترونيا دون عنصر بشري، وكذلك يشمل زمن الامتحان في بعض المواد وقتا لأسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها على مستوى المدرسة».

وتابع: «الامتحان أوبن بوك ولكن لا يجوز اصطحاب كتب ورقية إلى الامتحان، بينما تتوفر الكتب الرقمية على التابلت وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكتروني».

واستكمل: «يمكن للطالب أن يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات إذا احتاج الأمر لذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية، وامتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة، وإذا تعرض طالب لأي مشكلة تقنية أثناء الامتحان سيتاح له امتحان إعادة لاحقا».

واختتم: «تحرص الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعي».