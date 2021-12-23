الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أهلاوية متعصبة وتعشق الكشرى.. أسرار أنغام مع «أبلة فاهيتا» ليلة رأس السنة

أنغام
أنغام

في أول حوار تليفزيوني لها منذ فترة طويلة، تحل النجمة الكبيرة أنغام ضيفة على برنامج «لايف من الدوبلكس» مع أبلة فاهيتا.

 وكشفت أنغام خلال السهرة التي تعرض ليلة رأس السنة على شاشة قناة on وتظهر خلالها بصحبة نجليها عمر وعبدالرحمن، عن علاقتها بالمطبخ وأبرز الأكلات والأطباق التي تجيد تحضيرها وعشقها للكشري الخاص بوالدتها.

كما كشفت أيضا في حوارها مع أبلة فاهيتا عن تشجيعها للنادي الأهلي، وعن حرصها عن متابعة كل مباراياته وكذلك مبارايات المنتخب القومي.

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وائل لطفي

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