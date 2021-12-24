الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

توت وشفايف.. ديوان جديد لمروة فرحات عن دار فهرس للنشر والتوزيع

مروة فرحات
مروة فرحات

صدر حديثا عن دار فهرس للنشر والتوزيع ديوان "توت وشفايف" للشاعرة مروة فرحات، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وتصميم الغلاف جاء للفنان ضياء إبراهيم.

 

وقالت مروة عن الديوان:" أنه استغرق مني في كتابته قرابة العامين، وحاولت أن أعبر فيه عن احاسيس مختلفة في مراحل عمرية مختلفة.

 

وتضيف في تصريح خاص لـ"الدستور":" عبرت في الديوان عن حنيني لوقت فات من عمري كما أعبر فيه عن متاهة الإنسان بين الماضي والحاضر ولذلك حتى البنت التي رسمت على لوحة الغلاف كانت بلا ملامح مع نزرة للاعلى كأنها تتنهد من فرط الحني.

 

وتابعت:" هذا الديوان أعتبره أكثر نضجا من الديوانين السابقين ويختلف عنهما في تناول المشاعر والأحاسيس بشكل أكثر نضجا في إطار فلسفي.

ومن قصائد الديوان نقرأ:" 

ريحة المعسل ع القهاوي الصبح

ريحة زمان والسرمحه والليل 

ضحكة سمانا بعد ماتش الأهلى 

أو مونديال فرتكلنا المناديل 

يا ضحكة يلي سيبتهاله هناك 

اول معاد والطيبة المشوار 

أسرار كتير خبيتها عنك ليه

كات احلي حاجة ف حبنا الأسرار 

كنا صغار مستنين نكبر 

وياريتنا موتنا لما كنا صغار 

فاكر هروبنا م المدرج فاكر

غمزة عيونا وحضن ملو الإيد 

فاكر وريدنا لما دخلة ربيع 

وطريق وجع من نصه حودنا 

فاكر وجودنا ف حضن كل رصيف 

أو صوت أغاني تطل ف وجودنا 

الوقتي ليه اتفرقنا يا حبيبي 

ولا عدت بعرف (فين طريقك فين)

ولا عامل ايه بتحب مين دلوقت

وزرعت مين جواك ف نن العين 

عندك عيال بتحبهم جدا 

طب حد فيهم بتناديه مروة ؟

من يوم غيابك بردي غرقني 

والصيف ف عز الصيف لبس فروة 

والورد أصبح بين ضلوعي جحيم 

وزقاق وجع دغدغ خطاوي الروح 

رجليا برد ملطخة بحنين 

واسمع سكوت الحب فين ما بروح 

يملا الفراغ كل الحنايا ازاي

تبقي السما لون دمنا الي اتسرق 

فين لما كنا نشب ونطولها 

نحلم ونركب طياراتنا الورق 

وبخيط دبارة نصيد لنا كوكب 

لسه القمر فوق سطحنا مبدور 

كنا نزقزق فوق شجر عصافير 

والأرض تضحك للهوي وتدور 

والضل يأكل زينا م التوت 

يملا الخطاوي الفرحانين بالنور 

ويروح معانا الليل مكان م نروح 

ويكحل  الاحلام علي رموشنا

يملا القمر قلتنا بالحواديت 

نسهر لحد الصبح ما يحوشنا

من فرحنا  غير شمس تلسعنا 

واحنا ندي فوق ورد متجرح 

تلطشني شمس الضهر وافتكرك 

واتخيلك وياها ادوب واسرح 

ضلعك انا وازاي بدوني تعيش 

وازاي تسرسبنا السنين بشويش 

من غير م ندري يبقي بينا بعاد 

و سنين جداد ف حياتي وحياتك 

تبقي الفصول تخاطيف وخوف وخريف 

وفصول جليد عطشانة اوقاتك 

مد الغياب غرق بحور الشوق 

وازاي نفوق من دنيا سرقانا

وازاي يشقشق فينا صبح جديد 

بعد اما عيشنا الضلمة ماليانا

أما مروة فرحات فهي شاعرة وروائية مصرية حصلت في ليسانس اداب وتربية قسم اللغة الانجليزية، وتعمل مدرسة لغة إنجليزية، نشر لها العديد من القصائد في الدوريات العربية والأجنبية.

 كما شاركت في عدد من الحفلات في الاوبرا والربع الثقافي، صدر لها ديوان ورب الحب، ديوان مارونجلاسبة، رواية مركب شمس، و يعتبر ديوان "توت وشفايف" هو الديوان الثالث لها في شعر العامية.

توت وشفايف
توت وشفايف
دار فهرس للنشر والتوزيع لشاعرة مروة فرحات صدر حديثا الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب ديوان توت وشفايف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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