وزيرة الثقافة ونائب محافظ الأقصر يفتتحان مهرجان التحطيب بالقرنة الجديدة

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، فعاليات الدورة الحادية عشرة من المهرجان القومي للتحطيب الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة للمرة الأولى بقرية القرنة الجديدة بعد افتتاح المرحلة الأولى من إعادة إحيائها بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية ورئيس المهرجان ومخرج حفل الافتتاح.

وقالت إيناس عبد الدايم: «اليوم تتحقق إحدى أحلام المعماري الرائد الراحل حسن فتحي منذ تأسيسه قرية القرنة وتتمثل في انضمام لعبة التحطيب لمكوناتها».

وأضافت أن المهرجان القومي للتحطيب من وسائل الحفاظ على اللعبة العريقة باعتبارها أحد مفردات التراث التي نجحت مصر عام 2016 في إدراجها على قوائم اليونسكو كتراث ثقافي غير مادي كما ترسخ مكانة القرنة الجديدة على خريطة السياحة الثقافية، ووجهت التحية للفرق واللاعبين المشاركين الذين لعبوا دورا كبيرا بجانب جهود الوزارة في صون اللعبة وخلق أجيال جديدة تحافظ على جزء اصيل من التراث المصري.

وتضمن الافتتاح تسليم وزيرة الثقافة شهادات تقدير لجميع الفرق المشاركة وكرنفال استعراضي لجميع الفرق واللاعبين المشاركين بالمهرجان.