الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة ونائب محافظ الأقصر يفتتحان مهرجان التحطيب بالقرنة الجديدة

وزيرة الثقافة إيناس
وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، فعاليات الدورة الحادية عشرة من المهرجان القومي للتحطيب الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة للمرة الأولى بقرية القرنة الجديدة بعد افتتاح المرحلة الأولى من إعادة إحيائها بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية ورئيس المهرجان ومخرج حفل الافتتاح.

وقالت إيناس عبد الدايم: «اليوم تتحقق إحدى أحلام المعماري الرائد الراحل حسن فتحي منذ تأسيسه قرية القرنة وتتمثل في انضمام لعبة التحطيب لمكوناتها».

وأضافت أن المهرجان القومي للتحطيب من وسائل الحفاظ على اللعبة العريقة باعتبارها أحد مفردات التراث التي نجحت مصر عام 2016 في إدراجها على قوائم اليونسكو كتراث ثقافي غير مادي كما ترسخ مكانة القرنة الجديدة على خريطة السياحة الثقافية، ووجهت التحية للفرق واللاعبين المشاركين الذين لعبوا دورا كبيرا بجانب جهود الوزارة في صون اللعبة وخلق أجيال جديدة تحافظ على جزء اصيل من التراث المصري.

وتضمن الافتتاح تسليم وزيرة الثقافة شهادات تقدير لجميع الفرق المشاركة وكرنفال استعراضي لجميع الفرق واللاعبين المشاركين بالمهرجان.

إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الاقصر مهرجان التحطيب القرنة الجديدة قرية حسن فتحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء وفاته

مؤمن زكريا يكذب شائعة وفاته بصورة

نادٍ أوروبى يخاطب الزمالك لشراء نجم الفريق

خبير إيطالى: قد نحتاج لـ«جرعات سنوية» ضد كورونا

رئيس «الصناعات الكيماوية»: 180 مليار جنيه لمشروعات «حياة كريمة» فى الجنوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

لماذا لا يفضّل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى