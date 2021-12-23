بعد فوز مصر باستضافته.. ما هو المنتدى الحضري العالمي؟

أعلن السفير المصري في دولة كينيا والمندوب الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" في نيروبي المستشار خالد الأبيض، ، إن برنامج الهابيتات اختار مصر لاستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي في عام 2024.

ما هو المنتدى الحضري العالمي؟

يعتبر المنتدى أكبر فعالية دولية معنية بمناقشة موضوعات التنمية الحضرية المستدامة، وهو مؤتمر عالمي حول التحضر المستدام.

وتم إنشائه في عام 2001 من قبل الأمم المتحدة لدراسة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا التي تواجه العالم اليوم وهي التحضر السريع و تأثيره على المجتمعات والمدن والاقتصادات وتغير المناخ والسياسات، وعقدت أولى دوراته في نيروبي، وكينيا عام 2002.

من هم ضيوف المنتدى؟

يكون ممثلو الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين ورجال الأعمال وقادة المجتمع والمخططين الحضريين من بين آلاف الأشخاص الذين يحضروا المنتدى الحضري العالمي الذي تشارك في تنظيمه وزارة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية في بولندا والمكتب البلدي لـ “كاتوفيتشي”.

أهداف المنتدى

1- زيادة الوعي بالتوسع الحضري المستدام بين أصحاب المصلحة والفئات المستهدفة ، بما في ذلك عامة الناس.

2- تحسين المعرفة الجماعية للتنمية الحضرية المستدامة من خلال المناقشات المفتوحة الشاملة، و تبادل الدروس المستفادة، و تبادل أفضل الممارسات والسياسات الجيدة.

3- زيادة التنسيق والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة والجهات المستهدفة للنهوض بالتوسع الحضري المستدام و تنفيذه.

الاستضافة المصرية للمنتدى هي الأولى على المستوى الأفريقي منذ دورته الافتتاحية التي نظمها البرنامج بمقره في نيروبي عام 2002، الأمر الذي سيمثل فرصة لاستعراض التطورات والتحديات الحضرية التي تشهدها الدول النامية وخاصة دول القارة الإفريقية.

وأشار السفير المصري إلى أن اختيار مصر لتنظيم الدورة الثانية عشرة للمنتدى، وسابق استضافتها لفعالية يوم المدن العالمي بمدينة الأقصر في أكتوبر 2021، فضلًا عن فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الهابيتات للتميز الحضري لعام 2021.

يأتي تقديرًا للطفرة والإنجازات التي تُحققها الدولة المصرية في ملفات التنمية الحضرية والعمرانية المستدامين وإنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية وتوفير أماكن للسكن اللائق منخفض التكلفة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وتحديدًا الهدف الحادي عشر الخاص بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.