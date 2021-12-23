الخميس 23 ديسمبر 2021
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الدين لله

خطيب بالأوقاف: اسم الله الأعظم أحد هذه الأسماء الثلاثة

الشيخ أشرف الفيل
الشيخ أشرف الفيل

قال الشيخ أشرف الفيل، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، إن اسم الله الأعظم، هو محل خلاف بين أهل العلم في تسمية هذا الاسم، فيرى بعضهم أنه لفظ الجلالة "الله".

وأضاف خلال مقطع فيديو متداول عبر صفحته على"فيس بوك"، أنه جاء في حديث النبي عليه الصلاة السلام لعائشة رضى الله عنها: "ادع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب، فقالت يا رسول الله أخبرني ما هو اسم الله الأعظم، فسكت برهة، ثم قال يا عائشة لقد نسيته، ولكنى غير متذكر أي من أسماء الله الحسنى به اسم الله الأعظم.

وتابع: فقامت  السيدة عائشة رضى الله عنها وصلت ركعتين فدعت فقالت:" اللهم إني أسألك البر التواب الرحيم أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لى ذنوبي"، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألتي الله باسمه الأعظم الذي إذا سُئل به أجاب، ثم قال لها النبي إن اسم الله الأعظم هو واحد من الأسماء الثلاثة التي دعيتي بها يا عائشة.

وأشار الفيل إلى أن العلماء  قالوا أن اسم الله الأعظم هو واحد من الثلاث الذين دعت بهم السيدة عائشة رضى الله عنها، بينما قال آخرون أن اسم الله الأعظم ليس معروفًا، ولكنه أحد الأسماء التي ذكرت في القرآن الكريم، من أسماء الله الحسنى، فهناك أسماء ذكرت صفات لله عزوجل، وهناك أسماء ذكرت أسماء فقط دون صفات، فهذه مسألة خلاف بين العلماء ولم يتم تحديد اسم الله الأعظم.

الشيخ اشرف الفيل الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية لفظ الجلالة اسم الله الأعظم ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم

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