الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تعاين حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي

انقلاب سيارة بالطريق
انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي

انتقل فريق من نيابة جنوب القاهرة لمعاينة مكان حادث تصادم بالطريق الأوسطى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتقلت إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين. 

ولقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطى بالقاهرة، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأوسطى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورفع رجال المرور آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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