كشف غموض سرقة حوالي نصف كيلو ذهب من بازار بمرسى علم

نجحت مباحث البحر الأحمر، اليوم الخميس، في إعادة مصوغات ذهبية لصاحبة بازار تمت سرقتها من شقتها بمنطقة بورت غالب بمرسى علم وضبط المتهمين.



تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لمباحث قسم شرطة الغردقة من صاحبة بازار سياحي بمطار مرسى علم الدولى، ومقيمة بمنطقة بورت غالب بسفاجا، بسرقة 400 جرام ذهب عبارة عن مصوغات ذهبية متنوعة من شقتها لمنطقة بورت غالب.

بالعرض علي اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، واللذين أمرا بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد خالد عبد العليم رئيس فرع البحث جنوب البحر الأحمر، ومشاركة المقدم محمود زمزم رئيس مباحث مرسى علم والنقيب يحي الشعار معاون مباحث قسم شرطة مرسى علم.

توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب واقعة السرقة سيدة مقيمة بمدينة القصير تدعي "هـ .ا" وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت وأرشدت علي مكان المسروقات وتمت إعادتها الي صاحبتها، وحرر المحضر اللازم وتم العرض علي النيابة العامة التي أمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.