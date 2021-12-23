ساندي تنتهى من تصوير أول كليباتها الغنائية فى فرنسا

انتهت النجمة ساندي، من تسجيل وتصوير أغنية جديدة تحمل عنوان "في لاا لاا" من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي وإنتاج وليد منصور في أول تعاون بينهما.

وتتواجد ساندي حاليا في فرنسا لتصوير الأغنية بنظام الفيديو كليب في أماكن متفرقة بالشارع هناك، وسوف يتم طرح برومو الأغنية يوم ٢٥ من شهر ديسمبر الجاري تمهيدا لطرحها وطرح الفيديو كليب ليلة رأس السنة.

آخر أعمال ساندي الغنائية

طرحت المطربة ساندي منذ قليل أحدث أعمالها الغنائية “رسالة منك” على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعاونت ساندي في فيديو كليب أغنية “رسالة منك” مع كل من الشاعر الغنائي ماجد الشرقاوي، والملحنين ماجد الشرقاوي وكريم عبد الوهاب، والموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، وتولت ساندي مهمة إخراج الفيديو كليب.

كلمات أغنية رسالة منك

يوم جديد من غير

ما اسمع بصوتك صباح الخير

من غير ما اشوف

رساله منك

بتقولي قومي وحشتيني

قلبي فيه الخير استحمل بعادك اه من الليل

ومن المكان اللي جمعنا بالليل بموت و انا بفتكر

اوقات بخاف العند يكون قساني او قساك

بقول عايز ينسي واكيد فاكرني عايزه انساه

سيبنا الوقت يضيع البعد خلي قلوبنا تبيع ماتت اكيد

جوانا حاجه رجوعنا صعب يرجعها علي شماعة النصيب

علق حكايتي و امشي وغيب تعالي نسيب الوقت يسوقنا جايز يقدر ينسينا

وكانت آخر أعمال المطربة ساندي هي أغنية "إزيك النهاردة" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع هاني يعقوب.

كما طرحت ساندى مؤخرا أغنية تجمعها بالمطرب الكندى كارل ولف، وتحمل اسم "يا حلوة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتغنى المطربة ساندى باللغة العربية، والجزء التي ستغنيه من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبد الوهاب، أما الجزء الأجنبى فهو من غناء وكلمات وألحان وتوزيع كارل وولف.