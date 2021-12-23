حبس هارب من حبل المشنقة عقب ضبطه فى الزاوية الحمراء

أصدرت النيابة العامة في الزاوية الحمراء، اليوم الخميس، قرارا بحبس هارب من الإعدام في قضية قتل عمد 4 أيام، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة)، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد" والمقضى فيها بالإعدام.

بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.