بعد تصريحات بايدن.. رؤساء أمريكيون حكموا الولايات المتحدة فترتين متتاليتين

نجح 16 رئيسا أمريكيا في تولي فترتين رئاسيتين، قبل أن يفشل الرئيس السابق دونالد ترامب في كسر هذه القاعدة، ولم يستطع الفوز في الانتخابات الماضية أمام منافسه جو بايدن.

وتولى كل من جيمس مادسون وجيمس مونرو واندرو جاكسون فترتين رئاسيتين، بالإضافة إلى يولسيس جرانت وجرفور كليفلاند الذي تولى فترتين ولكن ليس متتاليتين، بجانب وودرو ويلسون، وترصد “الدستور”، أبرز المعلومات بشأن هؤلاء:



وتولى جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة المهمة في عام 1789 وحتى 1797.

ثم توماس جفرسون تولى الحكم من عام 1801–1809، هو أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، والكاتب الرئيسي لإعلان الاستقلال عام 1776 وثالث رئيس للولايات المتحدة كان متحدثاً باسم الديمقراطي.



كما تولى ابراهام لينكون فترتين رئاسيتين، كان الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 1861م إلى 1865، حيث اغتيل في بداية فترة حكمه الثانية.

فرانكليت روزفيلت المعروف أيضا باختصار "إف دي آر"، هو رجل دولة وزعيم سياسي أمريكي شغل منصب الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة من عام 1933 حتى وفاته في عام 1945.

وروزفلت هو سياسي ديمقراطي، وفاز في أربعة انتخابات رئاسية متتالية وبرز كشخصية مركزية في الأحداث العالمية خلال منتصف القرن العشرين.

كما تولى داويت ايزنهاور فترتين رئاسيتين وريتشارد نيكسون الذي استقال في بداية فترته الثانية، ورونالد ريجان.

وخلال السنوات الاخيرة نجح بيل كلينتون في تولي فترتبن رئاسيتين، هو سياسي أمريكي والرئيس الثاني والأربعون للولايات المتحدة خلال الفترة ما بين عام 1993 حتى عام 2001، يعد ثالث أصغر الرؤساء في تاريخ البلاد بعد ثيودور روزفلت وجون كينيدي.

أيضا جوروج دبليو بوش تولى الرئاسة لولايتين هو سياسي أمريكي شغل منصب الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة في الفترة من 2001 إلى 2009.

أما باراك أوباما هو الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية وتولى الرئاسة من 20 يناير 2009 وحتى 20 يناير 2017، وهو أول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض ونجح في الفوز بولايتين متتاليتين.