الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

هيئة الدواء والغذاء الأمريكية تصرح باستخدام عقار «ميرك» ضد كورونا

عقار ميرك
عقار ميرك

أصدرت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، اليوم الخميس، ترخيصا طارئا، باستخدام عقار شركة ميرك "مولنوبيرافير"، لعلاج مرض فيروس كورونا يؤخذ عن طريق الفم.

وقالت الهيئة - في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني - أن "هيئة الدواء أصدرت اليوم ترخيصا لاستخدام العقار من إنتاج شركة ميرك في حالات الطوارئ ولعلاج مرض فيروس كورونا الخفيف إلى متوسط لدى البالغين في هيئة حبوب يتم تناولها عن طريق الفم".

وأضافت الهيئة أن "العقار يتم توفيره بوصفة طبية فقط بعد أن يتم التشخيص بالإصابة بفيروس كورونا وفي غضون 5 أيام من ظهور الأعراض".

وشددت هيئة الدواء الأميركية، على أنه "لا يسمح باستخدام العقار في الأشخاص دون الـ 18 عاما"، موضحة أن "عقار مولنوبيرافير قد يؤثر على نمو العظام والغضاريف".

- اكتشاف إصابات بمتحور أوميكرون فى 33 ولاية أمريكية 

وذكرت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه تم الكشف عن  حالات إصابة بالسلالة في 33 ولاية أمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة، جاسمين ريد، إنه من المتوقع أن تزداد نسبة الإصابات بأوميكرون بينما لا تزال سلالة دلتا هي السلالة السائدة في البلاد، حيث تمثل 96% من الحالات.

وتعمل دول بجميع أنحاء العالم على الاستجابة لانتشار أوميكرون، وهي سلالة يبدو أن بها تحورات قد تتيح لها تجنب آثار بعض اللقاحات.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

مولنوبيرافير الفم فيروس كورونا نمو العظام هيئة الدواء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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