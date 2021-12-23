الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«عاكس فتاة».. التحقيق فى مقتل شاب على يد مسجل خطر بالجيزة

الامن
الامن

تجري جهات التحقيق المختصة، تحقيقات مع عاطل قتل شابا بواسطة سلاح أبيض بسبب خلافات قديمة بينهم بالحيزة .

ونجح رجال البحث الجنائي، اليوم الخميس، في كشف تفاصيل مقتل شاب طعنا علي يد عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" في مشاجرة نشبت بينهما.

وقد كشفت التحريات التي أجراها ضباط البحث الجنائي أن المجني عليه كان رفقة صديقته في نزهة وخلال ذلك عاكس المتهم صديقة المجني عليه ونشبت بينهما مشاجرة تعدي خلالها المتهم علي المجني عليه بسلاح أبيض فأرداه قتيلاً وتمكنت القوات من ضبط المتهم.

تفاصيل الواقعة كانت بتلقي العقيد محمد الجوهري، وكيل فرقة قسمي شرطة الطالبية والعمرانية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفي تفيد باستقبال جثة أحد الأشخاص به آثار عدة طعنات وادعاء تعدي آخر في مشاجرة بينهما ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، وبإجراء التحريات التي أشرف عليها العقيد عمرو حجازي، مفتش قطاع الطالبية والعمرانية، وبسؤال صديقة المجني عليه أفادت بأنه أثناء تواجدها رفقة المتوفي في نزهة قام أحد الأشخاص بمعاكستها مما أثار حفيظة المجني عليه ودخل في مشاجرة معه وخلال ذلك أخرج المتهم سلاحا أبيض من طيات ملابسه وسدد له عدة طعنات ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية برئاسة النقباء مهند صفوت وأحمد جمعة ومحمد حبيب معاوني مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

مسجل خطر مشاجرة النيابة العامة البحث الجنائي مديرية أمن الجيزة العثور على جثة العثور على جثة شاب اليوم الخميس قسم شرطة الطالبية

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