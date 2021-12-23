الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية يباشر عمله من مقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة

أول اجتماع لوزير
أول اجتماع لوزير التنمية المحلية من العاصمة الإدارية

باشر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، مهام عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول يوم عمل من المقر الجديد قبل نقل ديوان عام الوزارة بشكل رسمي خلال الفترة القادمة .

وشارك وزير التنمية المحلية في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة وعقب ذلك توجه الي مقر الوزارة، حيث كان في استقباله عدد من قيادات الوزارة ومجموعة من الموظفين الذين تم نقلهم إلى مقر الوزارة الجديد .

وحرص اللواء محمود شعراوي عَلِي تفقد المقر الجديد واستمع إلى شرح حول كافة التجهيزات التي تمت في مبنى الوزارة وأماكن تواجد القيادات والعاملين داخل المبنى وتابع منظومة البنية التحتية التكنولوجية للمقر وفقاً لخطط الحكومة، وتوجيهات رئيس الوزراء بمراعاة النظم الحديثة في الإدارة لتتواكب مع وظائف العمل المختلفة ومواكبة التطور الدائم في الإدارة.

كما قام وزير التنمية المحلية بعقد مجموعة من الاجتماعات مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة بعض التكليفات الرئاسية والملفات المهمة.

أول اجتماع لوزير التنمية المحلية من العاصمة الإدارية

كما راجع اللواء شعراوي عددا من المراسلات والملفات من مقر مكتبه بمقر الوزارة الجديد .

وأكد الوزير أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة للدولة المصرية في بداية الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن عملية الانتقال للعاصمة الجديدة ستكون بمثابة بدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين.

 

أول اجتماع لوزير التنمية المحلية من العاصمة الإدارية
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