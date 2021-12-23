عقب تصادم 7 سيارات.. تعطل حركة المرور بطريق مصر الإسكندرية الزراعى

شهد الطريق الزراعي أمام مزلقان زكي بمدينة طوخ، اليوم الخميس، تعطل الحركة المرورية في اتجاه القاهرة، عقب تصادم 7 سيارات ببعضهم، وحدوث مشاجرات بين السائقين وأصحاب السيارات.

تلقى اللواء مصطفى غالب مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغات من الأهالي بوجود حادث تصادم 7 سيارات نقل وملاكي وميكروباص أمام مزلقان زكي بمدينة طوخ وتعطل حركة الطريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز طوخ ومعاونة النقيب سالم عبدالمرضي واحمد مصطفي وحاتم الغزولى وجار معاينة الحادث، وكشف ملابسات التصادم وتسيير الحركة المرورية وسير السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.