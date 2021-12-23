الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عقب تصادم 7 سيارات.. تعطل حركة المرور بطريق مصر الإسكندرية الزراعى

حركة المرور
حركة المرور

شهد الطريق الزراعي أمام مزلقان زكي بمدينة طوخ، اليوم الخميس، تعطل الحركة المرورية في اتجاه القاهرة، عقب تصادم 7 سيارات ببعضهم، وحدوث مشاجرات بين السائقين وأصحاب السيارات.

تلقى اللواء مصطفى غالب مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغات من الأهالي بوجود حادث تصادم 7 سيارات نقل وملاكي وميكروباص أمام مزلقان زكي بمدينة طوخ وتعطل حركة الطريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز طوخ ومعاونة النقيب سالم عبدالمرضي واحمد مصطفي وحاتم الغزولى وجار معاينة الحادث، وكشف ملابسات التصادم وتسيير الحركة المرورية وسير السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصر الإسكندرية الزراعي حركة المرور النيابة العامة الأجهزة الأمنية مدير أمن القليوبية مركز طوخ محضر بالواقعة تسيير الحركة المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا

من أبرزها القاهرة الكبرى.. خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة

رئيس شعبة المواد العازلة: قطاع مواد البناء حقق طفرة في الصادرات

«شكري»: غرفة التطوير العقاري مستمرة في مناقشة كل القضايا

بورصة البحرين تعلن الأسهم المتداولة خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل