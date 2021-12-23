الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية أمام البرلمان.. الأحد

حنفى جبالى
حنفى جبالى

يواصل مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وطبقًا لجدول أعمال المجلس، فسوف يناقش المجلس في جلسته العامة يوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة لجان الخطة والموازنة مشروع قانون الحكومة نقابات المهن التمثيلية والسينمائية

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وائل لطفي

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