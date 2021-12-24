الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

منها محفظة نقود وسراويل جلد.. ترشيحات هدايا «الكريسماس» للرجال

هدايا الكريسماس لصديقك
هدايا الكريسماس لصديقك العصري

هدية الكريسماس المثالية ليست اختيارًا سهلاً، ومع ذلك إذا كنت تعرف من تشتري الهدية له جيدًا، فسيكون ذلك أسهل كثيرًا، يمكنك الاختيار من بين الكثير لصديقك الذي يحب أن يسير جنبا إلى جنب مع الموضة.

 في السطور التالية نستعرض أبرز ترشيحات هدايا الكريسماس لصديقك الأنيق والعصري

- السراويل الجلدية

تعد تلك السراويل المفضلة لدى النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، إذا لم يكن لدى صديقك احدًا بالفعل، فقد حان الوقت للحصول عليها.

- خاتم البيان

يمكن للرجال والنساء على حدٍ سواء ارتداء خاتم يدلي ببيان فريد من نوعه، إذا حصلت على خاتم فريد من نوعه، فستكون صديقًا فريدًا

- سلسلة مفاتيح

يمكن أن يكون هذا رمزًا لعشاق الموضة، احصل على سلسلة مفاتيح لصديقك تحمل شعار علامته التجارية المفضلة

- محفظة نقود

إذا كان صديقك الرائع ربما لا يزال يستخدم محفظة "فيلكرو" أو شيء من هذا القبيل، فإن المحفظة الجلدية ستنقذه من البقاء عازبًا إلى الأبد.

- رف الملابس

من المحتمل أن يكون لدى جميع الأشخاص الأنيقين ملابس أكثر مما يمكن لخزانتهم تحملها، احصل له على رف ملابس لمزيد من التخزين.

- قناع الوجه "كمامة"

هناك جائحة منتشرة حاليا في أنحاء العالم بسبب فيروس  كورونا المستجد، ولكن حتى العناية بصحتك يمكن أن تتم بأسلوب أنيق، يمكنك كتابة ذلك على بطاقة لمنحهم هذه الهدية.

- وشاح

حتى الأوشحة الأرخص والأكثر شيوعًا تضيف الإثارة إلى الملابس، اشترِ واحدًا لصديقك الأنيق ويكون حماية له في الجواء الباردة.

- كرت هدية

الملاذ الأخير هو منحهم بطاقة هدايا من متجر الملابس المفضل لديهم، يمكنهم الذهاب لشراء ما يحلو لهم والتفكير فيك.

الكريسماس ليلة رأس السنة جلد صديق عصري أنيق رف ملابس خاتم كارت

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وائل لطفي

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