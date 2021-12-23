الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحري عن عصابة تسرق بطاريات السيارات في منطقة مايو

حبس
حبس

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الخميس، طلب تحريات المباحث حول ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص في سرقة بطاريات السيارات.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط عاطلان، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما بطارية سيارة مجهولة المصدر، سلاح أبيض -سكين- زردية.

وبمناقشتهم عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها من إحدى السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، أمكن التوصل للمجنى عليه مقيم بدائرة القسم، باستدعائه اتهمها بالسرقة.

بتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود"، وأقرا بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كل المسروقات بمكان إخفائها بدائرة القسم. 

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة مايو والتبين الجزئية تشكيل عصابي تحريات المباحث بطاريات السيارات سرقة عاطلين

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وائل لطفي

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