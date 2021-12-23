«أبو صدام» لمحمد ممدوح يتصدر الإيراد اليومي لشباك التذاكر

تصدر الفيلم السينمائي الجديد “أبو صدام” للنجم محمد ممدوح الإيراد اليومي لشباك التذاكر أمس في أول ليلة عرض للفيلم.

وحقق فيلم “أبو صدام” لمحمد ممدوح إيرادات بلغت 79 ألف جنيه وتصدر الشباك بين الأفلام المعروضة، فيما حقق فيلم “مربع برمودة” لمصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل الذي تم طرحه بالتزامن مع طرح فيلم “أبو صدام” إيرادات بلغت 95 ألف جنيه أمس، بينما حقق فيلم “برة المنهج” لماجد الكدواني أمس إيرادات بلغت 77 ألف جنيه فيما حقق فيلم “ريتسا” لمحمود حميدة وأحمد الفيشاوي في إيراد أمس 45 ألف جنيه فقط وحقق فيلم المحكمة لغادة عادل 16 ألفًا و606 آلاف جنيه.

وتنتظر دور العرض خلال فترة أعياد رأس السنة طرح أكثر من فيلم سينمائي جديد منها “الكاهن” و"الجريمة" و"العنكبوت" و"من أجل زيكو" و"قمر 14" و"مهمة مش مهمة" و"تماسيح النيل".

يذكر أن فيلم أبو صدام والذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 43 قد حصد عنه الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل.

فيلم أبو صدام

فيلم أبو صدام تدور قصته حول سائق شاحنات قديم ذو خبرة يدعى "أبو صدام"، وبعد فترة من التوقف عن العمل يحصل على مهمة صعبة وجديدة على طريق الساحل الشمالي وتقرر الشخصية إنجاز المهمة على أكمل وجه لكنه يتعرض لموقف صعب على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

أبطال فيلم أبو صدام

فيلم أبو صدام يشارك في بطولته مع الفنان محمد ممدوح، عدد من الفنانين ومنهم الفنان الشاب أحمد داش، مع ضيوف الشرف سيد رجب، علي الطيب، وعلي قاسم، ويعتبر أولى إنتاجات شركة "سي سينما برودكشن" السينمائية ومن إخراج نادين خان، ومن تأليف محمود عزت.