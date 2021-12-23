الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«طبلة الست» تحيي حفل رأس السنة بساقية الصاوي

طبلة الست
طبلة الست

تستضيف ساقية الصاوي حفلًا لفرقة "طبلة الست"، وذلك ليلة رأس السنة يوم الجمعة 31 ديسمبر في تمام الثامنة والنصف مساءً، بمقر ساقية الصاوي بالزمالك.

أنشأت سها محمد علي فرقة "طبلة الست" وتتكون من چينا وريتا وريهام وسها ومنة ودعاء وهن من فتيات المدينة اللآتي يغنين ويعزفن الآلات الموسيقية على أغاني من الفلكلور والتراث المصري لنشرالفرح ولحماية التراث الغنائي الشعبي من الاندثار.

فنانات فرقة "طبلة الست" يعزفن ويغنين بصحبة الفنان سيد عازف المزمار البلدى، ورأفت عازف «الكولة» التى تشبه الكمان. الفرقة أسستها وتديرها سها محمد على، خريجة كلية آداب قسم ألمانى وعاشقة الطبلة، التى تخصصت فى دراستها بأكاديمية الفنون، وعرفت أسرارها من دكتور نجم وسعيد الأرتيست.

"سها" أسست الفرقة ٢٠١٩ فى تحد لاحتكار الرجال هذه الآلة "الطبلة" التى يحتاج العزف عليها إلى عزم وقوة. رغم أن المرأة من عهد المصريين القدماء كانت تعزف على الطبلة والدف وتغنى وترقص، وهو ما نشاهده على جدران المعابد فى دندرة والأقصر، لذلك وجود فرقة "طبلة الست" محاولة لاستكمال مسيرة الجدات في عهد الفراعنة. 

انضمت إلى فرقة رضا للفنون الشعبية، وقدمت العديد من العروض الاستعراضية، وهو ما أثقل خبراتها فى ذلك المجال، حتى أصبحت مدربة للرقصات التراثية، إلا أن حلمها ظل يراودها فى أن تكون للمرأة لمسة إيقاعية على عزف الطبلة وأن تكون فرقتها مصرية الهوى تستمد شخصيتها من الأغانى المصرية الشعبية ومن الآلات المصرية وعلى رأسها الطبلة والناى.

أعمار أعضاء «طبلة الست» متقاربة ما بين أوائل العشرينيات وحتى آخرها، ويقدمن حفلاتهن فى معهد جوته، وروم آرت، والمعهد الثقافى الإسبانى، وأماكن أخرى. ويتفاعل معهن الجمهور بشدة فى أغانٍ تم انتقاؤها بعناية من التراث.

"من فات قديمه تاه" شعار رفعته فرقة "طبلة الست" النسائية لإحياء أغاني الفلكلور الشعبي المصري والآلات الإيقاعية وعلى رأسها الطبلة، لحماية هذا التراث الشعبي الكبير من الاندثار في مواجهة الغناء الشعبي الحديث والمهرجانات. 

ساقية الصاوي فرقة طبلة الست ليلة رأس السنة الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا

مدبولي: اختيار القاهرة لاستضافة الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي 2024

آخرهم حنان ترك.. فنانون ورطتهم صفحات مزورة في أزمات

«أمطار ورياح شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تمثال محمود ياسين يزيّن ساحة قصر ثقافة بورسعيد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل