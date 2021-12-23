«طبلة الست» تحيي حفل رأس السنة بساقية الصاوي

تستضيف ساقية الصاوي حفلًا لفرقة "طبلة الست"، وذلك ليلة رأس السنة يوم الجمعة 31 ديسمبر في تمام الثامنة والنصف مساءً، بمقر ساقية الصاوي بالزمالك.

أنشأت سها محمد علي فرقة "طبلة الست" وتتكون من چينا وريتا وريهام وسها ومنة ودعاء وهن من فتيات المدينة اللآتي يغنين ويعزفن الآلات الموسيقية على أغاني من الفلكلور والتراث المصري لنشرالفرح ولحماية التراث الغنائي الشعبي من الاندثار.

فنانات فرقة "طبلة الست" يعزفن ويغنين بصحبة الفنان سيد عازف المزمار البلدى، ورأفت عازف «الكولة» التى تشبه الكمان. الفرقة أسستها وتديرها سها محمد على، خريجة كلية آداب قسم ألمانى وعاشقة الطبلة، التى تخصصت فى دراستها بأكاديمية الفنون، وعرفت أسرارها من دكتور نجم وسعيد الأرتيست.

"سها" أسست الفرقة ٢٠١٩ فى تحد لاحتكار الرجال هذه الآلة "الطبلة" التى يحتاج العزف عليها إلى عزم وقوة. رغم أن المرأة من عهد المصريين القدماء كانت تعزف على الطبلة والدف وتغنى وترقص، وهو ما نشاهده على جدران المعابد فى دندرة والأقصر، لذلك وجود فرقة "طبلة الست" محاولة لاستكمال مسيرة الجدات في عهد الفراعنة.

انضمت إلى فرقة رضا للفنون الشعبية، وقدمت العديد من العروض الاستعراضية، وهو ما أثقل خبراتها فى ذلك المجال، حتى أصبحت مدربة للرقصات التراثية، إلا أن حلمها ظل يراودها فى أن تكون للمرأة لمسة إيقاعية على عزف الطبلة وأن تكون فرقتها مصرية الهوى تستمد شخصيتها من الأغانى المصرية الشعبية ومن الآلات المصرية وعلى رأسها الطبلة والناى.

أعمار أعضاء «طبلة الست» متقاربة ما بين أوائل العشرينيات وحتى آخرها، ويقدمن حفلاتهن فى معهد جوته، وروم آرت، والمعهد الثقافى الإسبانى، وأماكن أخرى. ويتفاعل معهن الجمهور بشدة فى أغانٍ تم انتقاؤها بعناية من التراث.

"من فات قديمه تاه" شعار رفعته فرقة "طبلة الست" النسائية لإحياء أغاني الفلكلور الشعبي المصري والآلات الإيقاعية وعلى رأسها الطبلة، لحماية هذا التراث الشعبي الكبير من الاندثار في مواجهة الغناء الشعبي الحديث والمهرجانات.