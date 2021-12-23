الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 8 متهمين بقتل 3 مواطنين رميًا بالرصاص في الشرقية

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة رأفت القاضى، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 8 أشخاص لقيامهم بقتل 3 مواطنين، بالرصاص والتخلص منهم بمجرى مائى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة ضبط وإحضار 4 آخرين على ذمة القضية.

واعترف المجرمون بكواليس جرائمهم، مؤكدين أن خلافات جمعتهم من شخص فاستدرجوه لمكان نائي، وأمطروه بالرصاص. 

وأضاف المتهمون، أن الضحية كان برفقته اثنين آخرين، فتم اقتيادهم المزرعة وتوثيقهما بالحبال ثم قتلهما والتخلص من جثتهما في المجاري المائية بعد وضعها في "أجولة"، حيث ارتكبوا هذه الجرائم بدافع الانتقام، بسبب المواد المخدرة وأغلبهم لهم كارت معلومات جنائية.

وكشفت أجهزة أجهزة الأمن ملابسات مقتل 3 أشخاص بالشرقية، وتحديد وضبط الجناة، حيث إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز)، أنه حال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة المركز، وبرفقته (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية)، طلب أحدهم توصيله إلى أحد الأماكن، بزعم مقابلة أحد الأشخاص لاستلام مبلغ مالى منه.

وأضافوا، أنهم أثناء سيرهم فوجئوا بقيام (4) مجهولين يستقلون (3) دراجات نارية بإطلاق أعيرة نارية على السيارة من أسلحة كانت بحوزتهم، فأحدثوا إصابة أحدهم بعيار نارى بالرأس وتوفى، وأنزلوا الآخرين واصطحابهما بالدراجات النارية ولاذوا بالهرب، بالانتقال والفحص، تبين تواجد السيارة المشار إليها بمحل الواقعة، وبها آثار أعيرة نارية، كما عُثر على جثة المجنى عليه وبها عيار نارى، فتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، حيث كشفت التحريات عن وجود خلافات بين أحد المجنى عليهم و(أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز)، فقام الأخير بالاتفاق مع (11 شخصا، لعدد 4 منهم معلومات جنائية) على الانتقام منه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط عدد (8) متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا باستدراج المجنى عليه، ولدى مشاهدتهم السيارة أطلقوا أعيرة نارية بكثافة صوبها لإيقافها، ما أحدث إصابة أحدهم والتى أودت بحياته، وقاموا بتكبيل الآخرين واصطحابهما بالدراجات النارية إلى مزرعة أحدهم بدائرة المركز، وعقب نقلهما أطلقا عليهما أعيرة نارية فأوديا بحياتهما، ووضعوا الجثتين داخل أجولة وألقوها بأحد المجاري المائية،كما تم بإرشادهم ضبط (سيارة – دراجتين ناريتين "أحدهما مُبلغ بسرقتها" – بندقية آلية بخزينتها عدد من الطلقات) المستخدمة فى الواقعة، وتم العثور على جثتى المجنى عليهما بالمجرى المائى بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

نيابة منيا القمح نيابات جنوب الشرقية قتل 3 مواطنين مجرى مائى ضبط وإحضار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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