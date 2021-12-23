مفتي الجمهورية: الإفتاء تهدف الوصول للشباب والصفحة تتخطى 13 مليون متابع

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء سعت إلى زيادة حضورها عبر منصات "السوشيال ميديا"، بهدف الوصول لشريحة الشباب من كل الجنسيات.

وأكد مفتي الجمهورية، في مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر دار الإفتاء، إن الدار تدرك أن “السوشيال ميديا” باتت من أهم مفردات التواصل المباشر مع الناس شرقًا وغربًا، فخصصت الدار عددًا من اللقاءات المرئية على السوشيال ميديا لزيادة الوعي الإفتائي، وتوضيح أهمية الفتوى باعتبارها ركيزة داعمة للاستقرار والأمن والحياة، إذا مورست بقواعدها الشرعية وضوابطها العلمية.

كما أكد أن الدارُ أُولى المؤسسات التي فطنت لهذا الأمر فأنشأت العديد من الحسابات عبر كافة منصات وسائل الإعلام. وشهدت دارُ الإفتاء المصرية عبر منصات "السوشيال ميديا" تطورًا ملحوظًا، حيث تحظى باهتمام وإشراف المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الدار من خلال حضورها عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى مواجهة المتطرفين والمتشددين من أعضاء التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش، الذي يعمل بكثافة ولديه القدرة على اختراق مواقع السوشيال ميديا؛ نظرًا لسرعته في محاولات التجنيد والاستقطاب لعدد من الفئات العمرية الموجودة بكثرة عبر هذه الوسائل.

وأشار إلى صفحات دار الإفتاء المصرية "العربية" على مواقع التواصل الاجتماعي تخطى متابعيها أكثر من 13.5 مليون متابع على صفحات الدار الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المفتي أن صفحتها الرسمية على "فيس بوك" تعد النافذةَ الكبرى والأهم لدار الإفتاء المصرية، وقد أُطلقت في عام 2010، وحاصلة على علامة التوثيق الزرقاء من فيس بوك ويتابعها 11 مليون و121 ألف متابع.ـهذا إلى جانب حسابات الدار بالإنجليزية والفرنسية، وكِلا الحسابين معنيٌّ بنشر محتويات الدار باللغتين الإنجليزية والفرنسية؛ وذلك بهدف الوصول لكافة المسلمين الناطقين باللغات الأجنبية.

ولفت إلى أن إضافة إلى حسابات الدار على موقع "إنستجرام" ويعتني هذا الحساب بنشر صور دينية ترفيهية، ووعظ، بالإضافة إلى بعض الصور الأخرى التي تحتوي على فتاوى دينية، إضافةً إلى قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب" وتحظى بمتابعة آلاف المشتركين.

أوضح أن القناةُ عددًا كبيرًا جدًّا من فيديوهات الفتاوى لفضيلة المفتي وكافة علماء الدار، وعدد كبير من أمناء الفتوى. فضلًا عن حضور الدار أيضًا عبر موقع التدوينات العالمي “تويتر”، وكذلك “التليجرام” و"جوجل بلاس"، و"ساوند كلاود".

كما أطلقت دارُ الإفتاء خلال العام 2021 حسابًا جديدًا على تطبيق "تيك توك" من أجل مزيد من الوعي، والتواصل الفعَّال، ونشر الفتاوى الصحيحة بالفيديو.

ونوه عن وجود أن وحدة الإنتاج الفني والبث المباشر لدار الإفتاء تقوم بعمل بث مباشر على صفحتها الرسمية يوميًّا، حيث يجيب فيه علماء دار الإفتاء عن تساؤلات المتابعين