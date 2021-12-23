مفتي الجمهورية: إنشاء فروع جديدة لـ«الإفتاء» بالمحافظات في 2022

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الدار توجهت لإنشاء فروع جديدة لها في محافظات مصر؛ تنفيذًا لخطتها الاستراتيجية الخمسية التي بدأتها الدار، وتهدف في المقام الأول إلى تعزيز قنوات الاتصال مع الجمهور، والتيسير عليهم للحصول على الفتوى الصحيحة من أمناء الفتوى المتخصصين بدار الإفتاء، وغيرها من الخدمات الشرعية.

وكشف خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر دار الإفتاء المصرية، عن التنسيق لفتح فروعٍ في خمس محافظات على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الشأن، وقَّع فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بروتوكول تعاون لتأسيس فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة الغربية.

وأشار إلى افتتاح الدار فرعًا جديدًا لها في محافظة بني سويف، وذلك بمقر كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف، حيث يبدأ العمل فيه يوميًّا من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا فيما عدا الجمعة والسبت.

وكشف عن توقيعه برتوكول تعاون مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بروتوكول تعاون لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء المصرية بمطروح، هذا إلى جانب التنسيق لافتتاح فرعين آخرين بمحافظتي شمال سيناء وسوهاج في 2022.

وقال مفتي الجمهورية، إنه تم إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل داخل الدار بالتوسع الأفقي الشامل في إداراتها واستكمال الإنجازات التي حققتها خلال الأعوام السابقة في رفع كفاءة منظومة الخدمات الإفتائية التي تقدمها، تم استحداث إدارات جديدة بناءً على المستجدات ووَفقًا لخطة تطوير أعمال الدار، وهي: الإدارة العامة للإرشاد الزوجي، والإدارة العامة لاستطلاع الأهلَّة والمواقيت، وإدارة المحاكم.

ولفت إلى توقيع مذكرات تعاون مع المركز القومي للبحوث الفلكية، وجامعة بني سويف، ومفتي كازاخستان، والمجمع الفقهي بالسودان، والوقف السني في العراق، ويجري العمل على توقيع مذكرات تفاهم مع كلٍّ من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس.