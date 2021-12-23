«الخطف» يقود عاملًا للسجن المشدد 10 سنوات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لإدانته بخطف طفل.

تعود أحداث القضية رقم 40640 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الزقازيق، ليوم 11 أكتوبر، عندما تقدم والد الطفل "مصطفى" 41 سنة، عامل، مقيم بقرية حوض الطرفة مركز الزقازيق، ببلاغ لمركز شرطة الزقازيق، يتهم فيه "رضا م ع ع" 39 سنة، عامل، مقيم بقرية كفر أبو عجوة مركز الزقازيق، بالشروع في خطف نجله المجني عليه الطفل بلال، وذلك بطريق التحايل بأن استدرجه من داخل مسكنه قاطعًا بذلك الصلة بينه وبين ذويه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبطه متلبسًا بجريمته على النحو الثابت بالتحقيقات.

وتبين من التحريات، أنه حال تواجد الطفل في المنزل دلف إليه المتهم وسأله عن والده فأخبره الطفل بأن والده غير موجود بالمنزل، فطلب منه المتهم اصطحابه لتوصيله إلى والده، فذهب معه الطفل لكن تمكن الأهالي من ضبط المتهم، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه نفاذا لإذن النيابة العامة، التى قدمته بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.