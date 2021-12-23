الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الخطف» يقود عاملًا للسجن المشدد 10 سنوات بالشرقية

سجن
سجن

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لإدانته بخطف طفل.

تعود أحداث القضية رقم 40640 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الزقازيق، ليوم 11 أكتوبر، عندما تقدم والد الطفل "مصطفى" 41 سنة، عامل، مقيم بقرية حوض الطرفة مركز الزقازيق، ببلاغ لمركز شرطة الزقازيق، يتهم فيه "رضا م ع ع" 39 سنة، عامل، مقيم بقرية كفر أبو عجوة مركز الزقازيق، بالشروع في خطف نجله المجني عليه الطفل بلال، وذلك بطريق التحايل بأن استدرجه من داخل مسكنه قاطعًا بذلك الصلة بينه وبين ذويه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبطه متلبسًا بجريمته على النحو الثابت بالتحقيقات.

وتبين من التحريات، أنه حال تواجد الطفل في المنزل دلف إليه المتهم وسأله عن والده فأخبره الطفل بأن والده غير موجود بالمنزل، فطلب منه المتهم اصطحابه لتوصيله إلى والده، فذهب معه الطفل لكن تمكن الأهالي من ضبط المتهم، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه نفاذا لإذن النيابة العامة، التى قدمته بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية الزقازيق المشدد 10 سنوات خطف طفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا

مدبولي: اختيار القاهرة لاستضافة الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي 2024

تمثال محمود ياسين يزيّن ساحة قصر ثقافة بورسعيد (صور)

آخرهم حنان ترك.. فنانون ورطتهم صفحات مزورة في أزمات

«أمطار ورياح شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل