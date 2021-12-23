بعد تعرض جيلان علاء للتنمر بسبب أنفها ووجهها.. كيفية مواجهة المتنمرين

كشفت الفنانة جيلان علاء عن تعرضها للتنمر وذلك خلال حلقة مسجلة في برنامج معكم منى الشاذلي، وذلك بسبب أنفها ووجهها الطويل، حيث ال لها أحد المتابعين وشك أطول من شاشة الموبايل ومناخيرك طويلة.

وفقًا لموقع «Mightyfighter» غالبًا ما يتركك كونك ضحية للتنمر تشعر بالعجز والعزلة، لكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك، عندما تبدو المواقف رهيبة، احتضن عدم اليقين والخوف لأن هناك دائمًا طريقة إيجابية للخروج حيث ستصبح أقوى وأفضل، يمكنك تغيير وضعك من خلال تعلم كيفية محاربة التنمر بهذه الخطوات الشجاعة.

تعلم الدفاع عن النفس

السبب الأول الذي يجعل الضحايا في كثير من الأحيان خائفين للغاية من الرد هو أنهم يفتقرون إلى المعرفة والثقة للقيام بذلك، إن تعلم كيفية القتال سواء كان ذلك من خلال البرامج التعليمية عبر الإنترنت أو ممارسة رياضة قتالية لن يؤدي فقط إلى تحسين ثقتك بنفس، بل سيجعلك أيضًا في حالة رائعة عقليًا وجسديًا.

ستكون مستعدًا جيدًا في حالة الاضطرار إلى اللجوء إلى الدفاع عن نفسك بهذه الطريقة.

تكييف نفسك عقليًا

الاستعدادات العقلية لأي شيء في الحياة ضرورية، خاصة عندما تكون في مأزق والضغط يتصاعد، أنت بحاجة إلى معرفة كيفية التعامل مع هذه الأنواع من المواقف بسرعة وكفاءة.

يمكنك تكييف نفسك عقليًا من خلال قراءة كتب عن الآخرين الذين نجحوا في مواجهة الصعاب والفلسفة، إن ممارسة رياضة صعبة سيساعد بشكل كبير لأن التدريب الشاق والانضباط والألم والتفاني هو 90٪ ذهنيًا، سيؤدي هذا إلى رفع قوتك الذهنية إلى المستوى التالي.

بناء تحالف مع أقران أقوياء

أحيانًا يكون المتنمرون شجعانًا بما يكفي للقيام بأعمالهم بأنفسهم، لكنهم غالبًا ما يتدحرجون في مجموعات، إذا كنت ترغب في التعامل مع المتنمرين دون الاضطرار إلى استخدام العنف الجسدي فإن أفضل طريقة هي الوقوف بجانب أولئك الذين لديهم نوع من التأثير.

ليست شخصية ذات سلطة مثل المعلم، ولكن بدلاً من ذلك مثل طالب أو زميل مشهور يتمتع بمكانة محايدة، كلما اكتسبت احترامهم وصداقتهم، زادت احتمالية أن يفكر المتنمر مرتين قبل استهدافك.

عكس الإهانة إلى الفتوة

يفتقر العديد من المتنمرين إلى الذكاء والاستخبارات، لكنهم يسارعون إلى إطلاق الشتائم دون توقع أي شيء في المقابل.

يمكنك أن تدوس على كبريائهم وتحرجهم من خلال الخروج برد سريع ذكي على تهكمهم، كلما زاد الضحك والصدمة نتيجة لردك، كلما زاد غضب المتنمر، لذا كن مستعدًا لتوقع مواجهة جسدية، يلجأ معظم المتنمرين إلى العنف الجسدي إذا لم يتمكنوا من ضربك عقليًا.