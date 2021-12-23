الاتحاد الأوروبى وأمريكا يبحثان جهود التبرع بـ1.7 مليار جرعة لقاح حول العالم

بحث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الجهود المبذولة للتبرع بـ1.7 مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا حول العالم بحلول منتصف العام القادم.

جاء ذلك في بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية اليوم الخميس، تعليقًا على اجتماع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ومسئولين بارزين من بروكسل أمس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون في البيت الأبيض؛ حيث ناقش الجانبان الخطوات التالية نحو تحقيق أجندتهما للتغلب على الوباء العالمي وتحصين سكان العالم وإعادة بناء أمن صحي أفضل.

ولفت الجانبان - وفقًا للبيان - إلى أهمية الشراكة والقيادة عبر الأطلسي لإنهاء الوباء وتعزيز الأمن الصحي العالمي على المدى الطويل ومساعدة البلدان وتعزيز التعاون في سلاسل التوريد الخاصة بلقاحات كورونا، والتقييمات المشتركة للتهديدات الصحية والبحث والتطوير العلمي، فيما كرر الوفدان دعوتهما لاتخاذ إجراءات والتزامات أقوى من الدول في جميع أنحاء العالم في هذا الجهد.

وشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة للاستعداد لأي أوبئة مستقبلية، واتفقا على أهمية وجود صندوق وسيط مالي (FIF) للأمن الصحي العالمي والتأهب للأوبئة برسملة مستدامة، مع ضرورة التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين والبلدان ذات الدخل المتوسط ​و​الأدنى والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية في هذا الملف.

فيما أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 276.13 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين.

وتسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.