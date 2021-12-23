الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جولة مفاجئة لرئيس «الرعاية الصحية» بمستشفيات الإسماعيلية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بجولة ليلية مفاجئة، أمس، إلى مستشفيات (مجمع الإسماعيلية الطبي، طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك) التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

تفقد الدكتور أحمد السبكي، أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية للمرضى، والعنايات المركزة، وغيرها من الأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية الثلاث، والتقى عددًا من أعضاء الفرق الطبية، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما استمع إلى مطالب بعض المرضى وذويهم ووجه بسرعة تنفيذها على الفور لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة لهم والوصول إلى أعلى نسبة من رضائهم عن الخدمة المقدمة إليهم.

وشدد رئيس هيئة الرعاية الصحية، على العاملين بضرورة الالتزام بتوفير أعلى مستويات الخدمة والرعاية الصحية الآمنة للمرضى، مشيرًا إلى أنهم يعملون في أهم القطاعات بالدولة، القطاع الصحي، الذي ولا بد أن يعمل ليلًا نهارًا من أجل خدمة المواطنين وتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية لهم وفق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت عن تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية وعلاجية بجودة عالمية من خلال منشآت الهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، أولى محافظات الصعيد في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتابعت:  شملت مليون و 100 ألف خدمة طبية بمراكز ووحدات طب الأسرة، ومليون و 20 ألف خدمة بالمستشفيات، منها : 170 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، وأكثر من 900 ألف فحوصات تشخيصية "أشعة ومعمل"، وأكثر من 45 ألف عمليات وجراحات ما بين كبرى وصغرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.

وقالت إنه تم تقديم الخدمات من خلال 54 منشأة صحية، منها 49 مركز ووحدة طب أسرة، إضافة إلى 5 مستشفيات (حورس التخصصي، طيبة التخصصي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، الكرنك الدولي) تابعة لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر.

الرعاية الصحية سير العمل المستشفيات الإسماعيلية جولة ليلية مفاجئة مستشفيات مجمع الاسماعيلية الطبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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