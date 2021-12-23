طلب إحاطة بشأن تضرر الواحات البحرية من سوسة النخيل

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الزراعة بشأن تضرر الواحات البحرية من سوسة النخيل الحمراء والحاجة إلى حملة قومية للتغلب عليها.

وقال حسين في طلب الإحاطة، تعانى منطقة الواحات البحرية من انتشار سوسة النخيل الحمراء، والتي تهدد أشجار النخيل ومحصول التمور، الأمر الذى يتطلب الإسراع في تنظيم حملة قومية لمواجهة تلك الأزمة التي يعانى منها أهالي الواحات البحرية، حيث يعد محصول التمور مصدر رئيسي لدخلهم ومعيشتهم.

وأضاف النائب هشام حسين، أرى ضرورة إعداد وزارة الزراعة، خطة واضحة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمنطقة الواحات البحرية، يتم من خلالها تطبيق برامج المكافحة المتكاملة لآفات النخيل بإستخدام طرق المكافحة الحيوية، مع ترشيد استخدام المبيدات، حفاظا علي جودة المحصول وسلامته حتي يكون صالحا للاستهلاك الآدمى.

كما طالب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالاهتمام بتوعية المزارعين بالإجراءات اللازمة لحماية النخيل من تلك الأمراض مثل سوسة النخيل، وذلك من خلال عقد لقاء مع أصحاب المزارع للتعرف على مشاكلهم وتشجيعهم على تحسين جودة التمور مما ينعكس على زيادة القيمة التسويقية للتمور التي تتميز بها الواحات البحرية.