الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على 16 حمار مذبوح ومسلوخ الجلد بقرية في بني سويف

الحمير
الحمير

عثر أهالي عزبة حسن عبد الحميد التابعة لقرية أبو صير الملق بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الخميس، على عدد من الحمير المذبوحة ومسلوخة الجلد والأذن يقدر عددها بـ16 حمارًا، وملقاة في منطقة صحراوية قرب العزبة، وجرى دفنها بمعرفة رجال الوحدة المحلية والطب البيطري بالمدافن الصحية.

حيث تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري رئيس إخطارًا من رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو صير يفيد بإبلاغ أهالي عزبة حسن عبد الحميد، بعثورهم على عدد من الحمير المذبوحة ومسلوخة الجلد والأذن، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتشكيل لجنة من الوحدة المحلية والطب البيطري والتموين والصحة بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، حيث أجرت اللجنة دفن الحمير المذبوحة بالمدافن الصحية تحت إشراف رجال الوحدة المحلية والطب البيطري.

وشهدت محافظة بني سويف، الشهر الماضي عثور أهالي الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، على 13 حماراً مذبوحاً ومسلوخ الجلد بجوار مصرف مغاغة في نطاق القرية، ليرتفع عدد الحمير التي جرى العثور عليها مذبوحة ومسلوخة الجلد خلال الشهر الحالي إلى 21 حمارًا، عقب العثور على 8 حمير أخرى بإحدى قرى مركز بني سويف.

وفوجئ  مزارعو قرية الشقر التابعة لمركز الفشن بالعثور على 13 حماراً مذبوحاً ومسلوخاً ومسروق منها الجلود والأذن والذيول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بني سويف الطب البيطري رئيس الوحدة المحلية مزارع الفشن

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