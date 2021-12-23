الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2021

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

تضع أكاديمية الشرطة، اللمسات الأخيرة لإعلان نتيجة قبول دفعة  كلية الشرطة 2021 بالنسبة للمتقدمين للالتحاق بعد انتهاء أعمال الاختبارات التي جرت الفترة الماضية، وخلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن نتيجة المقبولين بكلية الشرطة 2021 عقب اعتماد النتيجة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

كلية الشرطة 2021 

ومن المقرر أن تعلن نتيجة قبول الطلبة للالتحاق بدفعة كلية الشرطة 2021، خلال مؤتمر كما سيتم الإعلان عن النتيجة عبر الاتصال الهاتفي والرسائل النصية والموقع الإلكتروني الخاص بكلية الشرطة. 

وانتهت أعمال الاختبارات النهائية للمتقدمين للالتحاق بصفوف العيون الساهرة، وسيتم الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2021 بعد اعتمادها من قبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق - خلال الساعات المقبلة.

واستقبلت أكاديمية الشرطة على مدار الفترة الماضية آلاف من المتقدمين لإجراء الاختبارات تمهيدًا لاختيار أفضل العناصر، والانضمام إلى صفوف رجال الشرطة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية واللواء محمود توفيق، شاركا فى حضور اختبار كشف الهيئة لاختيار أفضل العناصر من المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذًا في الاعتبار مسؤولية جهاز الشرطة عن العديد من المهام الحيوية تجاه الدولة والمواطنين. 

وسيكون إعلان نتيجة كلية الشرطة 2021، بعد انتهاء أعمال التدقيق والمراجعات لاختيار أفضل العناصر والتى انتهت الأيام الماضية وتم اختيار من انطبقت عليهم الشروط.

أكاديمية الشرطة نتيجة كلية الشرطة كلية الشرطة 2021 ب الإعلان نتيجة المقبولين

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وائل لطفي

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