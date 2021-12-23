الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع انهيار شرفة عقار على شخص بالإسكندرية

موقع الحادث
موقع الحادث

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع انهيار سقف عقار وشرفه بالدور الرابع بشارع المشير في سيدي جابر، ما أدى إلى مصرع شخص وتحطم 3 سيارات. 

 كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه.
وكان اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف عقار وشرفه بالدور الرابع بشارع المشير بسيدي جابر القريب من حي شرق مما تسبب في وفاة شخص وتحطم 3 سيارات، علي الفور انتقل قوات الدفاع المدني وضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر وسيارات الإسعاف. 

- تفاصيل معاينة مكان الواقعة


وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سقف بالعقار تقاطع محمد شبل البسيوني مع شارع المشير، وشرفة بالدور الرابع علوي على 3 سيارات كانت متوقفة أسفل العقار مما ادي الي تحطهم، وأسفر الانهيار عن حالة وفاة.

وتبين أن العقار صادر له قراري ترميم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، كما حررت الإدارة الهندسية بالحي عدة محاضر مخالفة بقسم الشرطة التابع لعدم تنفيذ قرار اللجنة وعمل الصيانات اللازمة للعقار، تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار وغلق الشارع، وتحرر محضر بقسم سيدي جابر، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

على مصرع غلق سقوط مدير عقار قسم شرطة عمل

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وائل لطفي

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