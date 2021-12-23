بايدن: أنوى الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 إذا سمحت صحتى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مقابلة مع ديفيد موير بثتها قناة "ABC" الأمريكية: إنه يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 إذا سمحت صحته بذلك، وفقا لما نقله موقع “ذا هيل” الأمريكي الشهير.

وأضاف بايدن: "نعم أخطط للترشح.. لكن انظر، أنا أحترم القدر كثيرا. لقد تدخل القدر في حياتي مرات عديدة. إذا كنت في صحة جيدة، سأشارك مرة أخرى".

وأضاف بايدن: "بالتأكيد، لماذا لا أنافس دونالد ترامب إذا كان هو المرشح؟"، وأشار إلى أن ذلك سيزيد من احتمالات الترشح.

ويعتبر جو بايدن هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، تم تنصيبه في 20 يناير 2021 خلفا لدونالد ترامب.

يأتي هذا فيما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مساء الأربعاء، التزام الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد خلال زيارة سوليفان لإسرائيل للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في 22 ديسمبر، وفقًا لبيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

وترأس مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي الدكتور إيال حولاتا الاجتماع الذي ضمّ مسؤولين رفيعي المستوى من وكالات السياسة الخارجية والدفاع والاستخبارات الخاصة بكل الدوليتين.



وتطرّق المسؤولون المشاركون على المستوى الاستثنائي للانخراط والتشاور بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية خلال هذا العام المنقضي بشأن القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية الحيوية للمنطقة.



وأكّد "سوليفان" من جديد التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل وحقّها في الدفاع عن النفس، وشدّد على أهمية مواصلة توسيع التعاون بين البلدين بشأن التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط والفرص المتاحة فيه، بما في ذلك توسيع وتعزيز اتفاقيات إبراهيم.



وناقشت الوفود ضرورة مواجهة جميع جوانب التهديد الذي تشكله إيران، بما في ذلك برنامجها النووي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة، واتفقا على أن برنامج إيران النووي الذي يتقدم بسرعة يشكل تهديدا خطيرا للمنطقة وللسلام والأمن الدوليين.



