يقدم “الدستور”، أسعار العملات الأجنبية فى الأسواق المصرية، اليوم الخميس 23-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23-12-2021

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية اليوم عند مستوى 17.691 جنيه للشراء، و17.807 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري، بينما حافظ سعر صرف الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، على مستواه، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستويات 15.65 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 20.60 جنيه للشراء، و20.80 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، وسجل الفرنك السويسري نحو: 17.0606 جنيه للشراء، مقابل 17.1681 جنيه للبيع وبلغ سعر الـ 100 ين يابانى نحو : 13.8845 جنيه للشراء، مقابل 13.9716 جنيه للبيع.

أسعارعملات الدول العربية مقابل الجنيه المصري

شهد سعر صرف الدينار الكويتى اليوم استقرارا كبيرا أمام الجنيه المصرى، عند 49.20 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع.

وحافظت مستويات سعر الريال السعودي، على استقراره مقابل الجنيه المصري ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم 40.4174 جنيه للشراء، و41.748448 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الريال القطري في السوق المحلي المصري اليوم سعر 4.0175 جنيه للشراء، و4.322869 جنيه للبيع وسجل سعر الريال العماني في السوق المحلي 39.6994 جنيه للشراء، و40.884179 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23-12-2021

وسجل الفرنك السويسري نحو: 17.0606 جنيه للشراء، مقابل 17.1681 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ 100 ين يابانى نحو: 13.8845 جنيه للشراء، مقابل 13.9716 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو: 2.4558 جنيه للشراء، مقابل 2.4721 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الريال القطري 4.0175 جنيه للشراء، و4.322869 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال العماني 39.6994 جنيه للشراء، و40.884179 جنيه للبيع.