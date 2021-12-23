ذا ناشيونال: الرئيس السيسى قاد حملة تنمية عالية منذ عام 2014

أِشادت صحيفة "ذا ناشيونال" بتطور الاقتصاد المصري والأحداث التنموية التي شهدها المجتمع المصري مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر من عام 2014.

وقالت الصحيفة: "كان رفع الدعم الحكومي حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وتابعت: "لقد قاد الرئيس السيسي حملة تنمية عالية منذ توليه منصبه في عام 2014، حيث قام بإصلاح الاقتصاد المتضرر من الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 والشروع في مشاريع بناء ضخمة".

وأضافت: "كما أشرف على إنشاء ما لا يقل عن 12 مدينة جديدة، بما في ذلك عاصمة حديثة للغاية في الصحراء شرق القاهرة ، كما أنفقت الحكومة مليارات الدولارات على بناء محطات طاقة جديدة، ومحطات لتحلية المياه ومعالجتها، وآلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة، فضلًا عن الجسور والمساكن منخفضة التكلفة".

يأتي هذا فيما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، إن الدولة لن تسمح باستخراج بطاقة تموينية لأكثر من شخصين.

وتابع: "هناك ثقافة تم تشكيلها فى وجدان الناس، ولا توجد في أي مكان باستثناء مصر، وهي أن المواطن يشتري ويأخد الخدمة بأقل من ثمنها، وينجب أطفال ويتوقع من شخص آخر إطعامهم".

وقالت "ذا ناشيونال": "يتمتع حوالي 60 في المائة من سكان مصر البالغ عددهم 102 مليون شخص بإمكانية الحصول على بطاقات الطعام التي تتيح لحامليها الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة بشدة، وتشمل العناصر المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والمعكرونة والخبز وزيت الطهي".

وتصدر بطاقات الدعم من قبل وزارة التموين، و لعقود من الزمان ، كان المستفيدون قادرين على إضافة أفراد عائلاتهم بشكل روتيني، في عام 2017 حددت الحكومة عدد الأقارب الذين سيتم إضافتهم إلى البطاقة بأربعة.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال حفل متلفز لتدشين مشاريع تنموية في محافظة أسيوط الجنوبية.