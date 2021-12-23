«أراب نيوز» تشيد بمركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار

أشادت صحيفة" أراب نيوز" بمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء الصراع الذي أطلقه القاهرة بمشاركة كلا من السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، والسفير "بانكولي أديوي" مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.

كما شارك في الفاعلية عدد كبير من ممثلي سفارات الدول الإفريقية المعتمدة في القاهرة وممثلي الدول المانحة الداعمة لأنشطة المركز.

وقالت الصحيفة: لإن المركز سيعمل على تعزيز الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء القارة وببناء مؤسسات الدولة للمساعدة في توطيد الاستقرار والسلام.

وفي عام 2019، أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وافقت المنظمة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجب أن يأخذ زمام المبادرة في إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع في القارة.

وسيعمل المركز الجديد من مكاتب مؤقتة حتى اكتمال مقره الدائم بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر.

يأتي هذا فيما حرص المفوض الإفريقي في كلمته خلال الفاعلية على الإعراب عن تقدير الاتحاد الإفريقي للدور الريادي النشط الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم أنشطة إعادة الإعمار والتنمية في مختلف أنحاء القارة، مثنيًا على ما يقوم به سيادته من جهود في حشد الموارد الدولية لدعم الدول الأفريقية الخارجة من نزاعات.

وتأتي هذه الفاعلية في إطار الزيارة التي يجريها السفير أديوي مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إلى القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري.

برنامج زيارة المفوض الأفريقي

ويتضمن برنامج الزيارة الالتقاء بالسفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بجانب عقد مباحثات مع السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، بحضور مساعدي وزير الخارجية للشئون الأفريقية ولشئون السودان وجنوب السودان بجانب مدير إدارة ليبيا ومدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي.

وسيقوم المفوض الأفريقي بزيارة مركز القاهرة الدولي لفض النزاعات وحفظ وبناء السلام للوقوف على أنشطة المركز، فضلًا عن إلقاء محاضرة بمعهد الدراسات الدبلوماسية لشباب الدبلوماسيين المصريين، وذلك للتعريف بمنظومة السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وأبرز القضايا محل الاهتمام من قبل المفوضية في الوقت الراهن.