الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

خالد بن سلمان يؤكد حرص السعودية على تنفيذ اتفاق الرياض

خالد بن سلمان
خالد بن سلمان

أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الأربعاء، حرص قيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وأهمية المضي قدمًا لتنفيذ اتفاق الرياض؛ تعزيزًا للسلام والاستقرار وليضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات.

 

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمقر إقامته، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، لاستعراض مجهودات ومبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، وبحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، حسب وكالة أنباء السعودية "واس".

 

كما استعرض الجانبان الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني، فيما نوه خالد بن سلمان بالروابط الأخوية العميقة، التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين، وهي الأساس الذي تنطلق منه جميع مبادرات المملكة، ومواقفها تجاه هذا البلد العزيز.

 

وأكّد نائب وزير الدفاع حرص قيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وأهمية المضي قدمًا لتنفيذ اتفاق الرياض؛ تعزيزًا للسلام والاستقرار وليضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات، ودفع الجهود كافة، للتوصل إلى حلٍّ سياسي في اليمن مبني على المرجعيات الثلاث، ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة.

 

وأوضح خالد بن سلمان أن المملكة تراقب الوضع الاقتصادي الصعب للشعب اليمني، وترحّب بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية في البنك المركزي اليمني، وتكليفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على مراجعة وتقييم أعمال البنك، بما يُسهم في تحسين الوضع المالي لليمن.

 

وأضاف: "استمرار الحكومة اليمنية في خطوات الإصلاح الاقتصادي سيُسهم في زيادة الدعم الاقتصادي المقدم من المملكة والمجتمع الدولي، وهو ما يدرس ويناقش حوكمته وكيفية تشجيع المانحين الآخرين للمشاركة فيه، لدعم الحكومة اليمنية لما فيه مصلحة الشعب اليمني".

 

من جانبه، ثمّن الرئيس اليمني مواقف المملكة الصادقة على جميع الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية والتنموية، التي جسَّدت أصالة التعاون وصدق الإخاء المبني على وحدة المصير والهدف المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.

نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سلمان بن عبدالعزيز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السعودية

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وائل لطفي

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