أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 23-12-2021

سجلت أسعار الأسمنت، اليوم الخميس، استقرارًا جماعيا، حيث تراوحت أسعار طن الأسمنت البورتلاندي بين 1065 إلى 985 جنيهًا، بينما وصلت أسعار طن الأسمنت الأبيض إلى 2500 جنيه، في حين استقرت أسعار طن الأسمنت المخلوط عند 790 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن الأسمنت المقاوم 1110 جنيهًا.

وتستعرض "الدستور"، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 23-12-2021.

أسعار الأسمنت البورتلاندي



- استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي عند 1065 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة حلوان عند 1050 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة المسلح عند 1050 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص عند 1030 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة النصر عند 1020 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة المعلم عند 1015 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل عند 1015 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة السهم عند 1010 جنيهات.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة المسلة عند 1000 جنيه.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف عند 985 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة سيناء عند 985 جنيهًا.



أسعار الأسمنت الأبيض



- استقر سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة عند 2500 جنيه.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء عند 2460 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة عند 2430 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 2425 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال عند 2390 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المخلوط



- استقر سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 790 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان عند 775 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة العمران عند 770 جنيها.



أسعار الأسمنت المقاوم



- استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي عند 1110 جنيهات.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار عند 1110 جنيهات.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة المسلح عند 1095 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر عند 1090 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر عند 1075 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة السهم عند 1050 جنيهًا.