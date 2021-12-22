«فايزر» المضاد لكورونا يحصل على ترخيص للاستخدام المنزلى فى أمريكا

قالت شركة فايزر، اليوم الأربعاء، إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت ترخيصًا لحبوبها المضادة لكوفيد-19، والتي يتم تناولها عن طريق الفم، ما يجعلها أول علاج منزلي لفيروس كورونا ومن المتوقع أن يصبح أداة مهمة في مكافحة متحور أوميكرون سريع الانتشار.



وأظهرت بيانات التجارب السريرية التي أجرتها شركة فايزر أن علاجها المضاد للفيروس كان فعالًا بنسبة 90 بالمئة في منع دخول المستشفى والوفيات لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بالمرض.

وتشير البيانات المعملية الحديثة إلى أن العقار يحتفظ بفعاليته ضد أوميكرون.



استخدام الدواء الفموي

ومن جانبها، قالت إدارة الأغذية والعقاقير، إنها سمحت باستخدام الدواء الفموي للاستخدام الطارئ لعلاج المرض، من المستوى الخفيف إلى المتوسط، ​​لدى البالغين والأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عامًا وأوزانهم عن 40 كيلوجرامًا المعرضين لخطر كبير، لأن تتدهور حالتهم إلى الإصابة الشديدة بكوفيد-19.



وقالت باتريسيا كافازوني مديرة مركز تقييم الأدوية والبحوث التابع لإدارة الأغذية والعقاقير في بيان "يوفر هذا التفويض أداة جديدة لمكافحة كوفيد-19 في وقت حرج من الجائحة مع ظهور متحورات جديدة، ويُنبئ بجعل العلاج المضاد للفيروس متاحًا بشكل أكبر للمرضى المعرضين لخطر أن تتدهور حالتهم للإصابة بالأعراض الشديدة لكوفيد-19".



وقالت الإدارة، إن الدواء سيكون متاحًا بوصفة طبية فقط، ويجب أن يبدأ استخدامه في أقرب وقت ممكن بعد تشخيص الإصابة بكوفيد-19 وفي غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض.



120 مليون جرعة علاجية

وقالت فايزر، إنها مستعدة لبدء التسليم الفوري للعقار في الولايات المتحدة، ورفعت توقعاتها الإنتاجية إلى 120 مليون جرعة علاجية من 80 مليونًا في عام 2022.



ويشمل عقد الحكومة الأمريكية الخاص توفير عشرة ملايين جرعة من العقار بسعر 530 دولارًا للواحدة.

وقد أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الأربعاء الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لكوفيد-19 من مختبرات فايزر، في خطوة مهمة على صعيد مكافحة الوباء يمكن أن تسمح لملايين المرضى بالحصول على العلاج.



وقالت المسئولة في الإدارة المذكورة «إف دي إيه» باتريسيا كافازوني في بيان "توفر هذه الموافقة أداة جديدة لمحاربة كوفيد-19 في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحوّرات جديدة".