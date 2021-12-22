«اليونيفيل»: الاعتداء على من يخدمون السلام غير مقبول

أكدت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس أرديل، أن حرمان اليونيفيل من حرية الحركة والاعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول، وخرق لاتفاقية وضع القوات التي وقعها لبنان.

وقالت أرديل إنه يجب أن تتمتع اليونيفيل بوصول كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها، على النحو المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية وعلى النحو المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وفقًا لما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق.

وطالبت أرديل جميع الفرقاء المعنيين بضرورة احترام حرية حركة جنود حفظ السلام، وهو أمر بالغ الأهمية لتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701، وفقًا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

وتابعت أرديل "نحن على اطلاع على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن حادثة خطيرة وقعت اليوم في بلدة شقرا، وتقوم اليونيفيل والسلطات اللبنانية بالتحقيق في الأمر وندعو السلطات اللبنانية إلى التحقيق في هذا الحادث وتقديم المرتكبين إلى العدالة".