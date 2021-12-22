الرئاسة الفلسطينية تدين دعوة منصور عباس للاعتراف بيهودية الدولة

أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن استيائها الشديد من تصريحات عضو الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، بشأن يهودية الدولة في إسرائيل، والتي اعتبر فيها أنها وجدت يهودية وستبقى كذلك.

وفى بيان لها مساء اليوم، أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها وسخطها الشديدين، لتصريحات منصور عباس، معتبرة أنها تمثل دعوة للشعب الفلسطيني للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وفقا لوكالة وفا.

وتابع بيان الرئاسة الفلسطينية: «هذه التصريحات غير المسؤولة تتسق مع دعوات المتطرفين في إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، وللمس بمكانة المسجد الأقصى المبارك وتاريخ الشعب الفلسطيني عبر العصور، مشددا على أن منصور عباس بمثل هذه التصريحات لا يمثل إلا نفسه».

وأكدت أن تصريحات عباس مخالفة للدين والتاريخ والتراث الفلسطيني الممتد منذ بدايات التاريخ، قائلة "لقد أصبح رئيس القائمة العربية الموحدة جزءا من تيار يعزز المشروع الاستعماري الصهيوني"، وفقا لبيان الرئاسة.

وتابعت: "بدلا من أن يدين منصور عباس الاستيطان وعمليات القتل والتهجير التي يرتكبها الاحتلال، ومخططات المتطرفين الإسرائيليين لتفريغ الأراضي الفلسطينية، نراه اليوم يكرر ما تروجه الحركة الصهيونية من أكاذيب لا تمت للتاريخ بصلة".

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية فى بيانها، صمت منصور عباس الغريب والمريب عما يقوم به المستوطنون من تدنيس لباحات المسجد الأقصى المبارك، وسكوته المشين أثناء المعركة على القدس ومقدساتها.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن تلك التصريحات تعتبر ترجمة حرفية بغيضة لقانون القومية الذي أصدرته الدوائر المتطرفة والعنصرية في إسرائيل، وفق تعبير البيان.

يجدر الإشارة إلى أن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، قال أمس الثلاثاء، إن إسرائيل دولة يهودية وستبقى كذلك، وذلك في تعقيبه على قانون القومية المثير للجدل في إسرائيل.

ووفقا للقناة الـ12 العبرية، تابع عباس: «نحن واقعيون ولا أريد أن أوهم أي أحد، والسؤال ليس ما هي هوية الدولة، وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها».