إضاءة الأهرامات بالأزرق احتفالا بمرور 75 عاما على تأسيس اليونيسيف

شارك، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في الاحتفالية التي نظمها صندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف «UNICEF» في مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية، بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس المنظمة التي تعتبر إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة في مجالات الطفولة والنشأ.

وفي إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في الاحتفال بهذه المناسبة، تم منذ قليل إضاءة أهرامات الجيزة لمدة ساعة باللون الأزرق وهو اللون الرسمي للأمم المتحدة ولمنظمة اليونيسيف.

وقد افتتح الاحتفالية وزير الخارجية، وحضر عدد من الوزراء هم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التعاون الدولي، وممثل اليونيسيف في مصر.

وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» عبر موقعها الرسمى انها ظلت تعمل بلا كلل منذ 75 عامًا من أجل حقوق الأطفال وعافية كل طفل، مهما كانت هويتهم، وأينما كانوا يعيشون لافتة أنه لطالما كانت اليونيسف قوة لا يمكن وقفها تناضل من أجل التغيير في حياة الأطفال عبر جميع أنحاء العالم.

وأوضحت، أنه منذ تأسيس اليونيسف في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بقينا في الخطوط الأمامية للأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، ولم تنثني عزيمتنا أمام حجم الأزمات، وارتقينا إلى مستوى التحدي، ووضعنا رؤية جديدة لما هو ممكن، واستجبنا من خلال مساعدة ملايين الأطفال على البقاء والازدهار.

ووصلت خبراتنا الميدانية لأكثر من 191 بلدًا ومنطقة، عبر شراكات ملتزمة وشغف بالابتكار، مشيرة إلى أنها تواجدت فى الإغاثة القصيرة الأجل أثناء النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، إلى البرامج الطويلة الأجل المعنية بالبقاء والتنمية، ساعدْنا على بناء أنظمة للصحة والرفاه قادرة على التحمل في جميع أنحاء العالم، وقد هزمنا أمراضاً، ووفرنا الخدمات الأساسية والتعليم والمهارات، وطورنا بيئات أكثر صحة وأماناً للأطفال وأسرهم في كل مكان.

