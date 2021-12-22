الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدارس النيل تعلن فتح باب التقديم للطلاب.. ننشر الرابط

مدارس النيل
مدارس النيل

أعلنت مدارس النيل التابعة لمجلس الوزراء فتح باب التقديم للمراحل الدراسية «من Pre-KG إلى Grade 8»، للعام الأكاديمي الجديد 2022-2023.


وأضافت في بيان: «سجلوا الآن من خلال الرابط التالي: http://nes.moe.gov.eg».

وللمزيد من المعلومات وتفاصيل التقديم، يرجى زيارة الرابط:

https://bit.ly/NES-Admission-FAQ


في سياق منفصل، عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية، ومديري التعليم العام بالمديريات، وعدد من مديري المدارس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من المحاور الخاصة بالعملية التعليمية.

ووجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين فى بداية الاجتماع مديري المديريات التعليمية بضرورة إبراز الجهود والإنجازات التي تبذلها القيادة السياسية، والحكومة؛ لاسيّما من خلال استعراض فيلم وثائقي، تم إعداده بواسطة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والذي يتضمن توثيقًا بالإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية خلال فترة السبع سنوات الأخيرة، فضلًا عن الإشارة إلى الكتاب الصادر عن مؤسسة الجمهورية تحت عنوان: "مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة، سنوات من البناء والتنمية والتقدم 2021/2014  الطريق إلى الجمهورية الجديدة"، والذي يتضمن هو الآخر توثيقًا بإنجازات الدولة المصرية في شكل كتاب شامل.

كما شدد حجازى على متابعة تلقى العاملين بالتعليم اللقاح ضد فيروس كورونا وتطعيم طلاب التعليم قبل الجامعى من سن «15 : 18» سنة بالمرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا والوقوف على النسب المحدثة وأعداد العاملين متلقى الجرعتين والعاملين متلقى الجرعة الأولى، واتخاذ الإجراءات مع من لم يتلقى التطعيم، مؤكدًا على ضرورة استكمال كافة عمليات التطعيم والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، وذلك بالنسبة لكل من المعلمين على مستوى الجمهورية، وكذا الطلاب المستهدفين.

مجلس الوزراء جديدة السيسي وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا الشئون المعنوية نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

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وائل لطفي

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