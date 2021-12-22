تحرير 648 مخالفة تموينية في دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط تحرير ٦٤٨ محضرا حيال المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال النصف الأول من ديسمبر الجارى.

وأكدت المديرية حرصها على تكثيف المرور على المنشآت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور والمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط فى هذا الشأن.

من جانبها، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق بالمواصفات والموازين.