عضو كنيست إسرائيلى يعتدى على شابين مقدسيين بالضرب

اعتدى عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، على شابين مقدسيين وأشهر سلاحه في وجهيهما، أثناء عملهما في تل أبيب.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن الشابين أحدهما من بلدة العيسوية، والثانى من حي الثوري بالقدس المحتلة، تعرضا لاعتداء وتهديد بالسلاح من قبل بن غفير أثناء عملهما.

وقال أحد المجنى عليهم: "كنت برفقة زميلي في العمل لنتفاجأ بترجل عضو الكنيست بن غفير من المركبة موجها كلمات وألفاظ نابية ضد العرب والفلسطينيين، مطالبا مرافقه بإحضار السلاح وأشهره في وجهينا".

فيما قال الشاب الثانى محمد عيسى: "بن غفير تهجم علينا لفظيا وحاول الاعتداء علي أنا وزميلي شويكي، ورفع السلاح في وجهينا، مضيفا قام بن غفير بالاتصال بالشرطة الإسرائيلية وقال لها هناك كلبان عربيان يعتديان علي بالضرب ويهددانني".

وأفادت المصادر بأن الشابين وثقا حادثة الاعتداء، حيث أكد محمد عيسى لابن غفير "أنت من رفعت علي السلاح، كل شيء تم تصويره، لم أفعل لك شيئا".