الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صرف الإسكندرية»: 100 سيارة شفط و40 بدالة في 75 منطقة

شفط مياه امطار نوة
شفط مياه امطار نوة الفيضة الصغرى

كشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن حجم المعدات، وعدد المناطق الساخنة التي تم التعامل معها خلال نوة الفيضة الصغري والتقلبات الجوية التي اجتاحت المحافظة على مدار 10 أيام.

FB_IMG_1640187839108
شفط مياه امطار نوة الفيضة الصغرى

وأوضحت في بيانها اليوم الأربعاء، أنه بداية من يوم الإثنين الموافق 13 ديسمبر، وحتى الأربعاء 22 ديسمبر، على مدار 24 ساعة تم انتشار وتمركز سيارات ومعدات شركة صرف صحي الإسكندرية والتي يبلغ عددها 100 سيارة، و40 بدالة، بطول الكورنيش وبالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، والبالغ عددها 75 منطقة للعمل على رفع تجمعات مياه الأمطار.

وأضاف البيان الصادر عن شركة الصرف الصحي أن محافظة الإسكندرية بها ما يزيد عن 94 ألف مطبق، و38 ألف شنيشة يتم العمل علي تطهيرهم بشكل دوري قبل النوات ويتم تكثيف العمل على مناطق تجمع المياه أثناء النوة لرفع العبء عنها نتيجة تجريف المخلفات أثناء استيعابها لمياه الأمطار.

FB_IMG_1640187832271
شفط مياه امطار نوة الفيضة الصغرى

وشهدت مناطق العامرية، والعجمي والطريق الساحلي والطريق الصحراوي، وبداخل الإسكندرية بمناطق شرق ومنتزة أول وثان، أمطار غزيرة اليوم وتم التعامل مع كل التجمعات التي ظهرت نتيجة الأمطار الغزيرة.

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعمال رفع تجمعات المياه بمنطقة الفرقان الكيلو 18 من الإسكندرية الحارة القبلية.

FB_IMG_1640187827345
شفط مياه امطار نوة الفيضة الصغرى

وأشار إلى أن المنطقة غير مخدومة بالصرف الصحي ويتم العمل هناك بواسطة معدات وسيارات الشركة لرفع تجمعات المياه التي تكونت نتيجة للأمطار الغزيرة جداً التي سقطت علي منطقة العامرية.

وأكد أن الطريق يسير بحاراته كلها ما عدا حارة واحدة نعمل بها حاليًا ولن يتحرك أحد من المنطقة إلا برفع جميع تجمعات المياه، مطمئنًا المواطنين، أنه لا يوجد أي إعاقة مرورية على مستوي محافظة الإسكندرية رغم الأمطار.

شركة الصرف الصحي المناطق الساخنة الفيضة الصغرى الإسكندرية 75 منطقة للعمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

أجواء مشمسة مع استمرار هطول الأمطار.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الآن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارتين «ميكروباص» بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

محمد نصر

حيوانات الجيزة تستغيث

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

وزارة الخارجية تحتفل بمرور 75 عامًا على التعاون مع منظمة اليونيسيف (صور)

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما