«صرف الإسكندرية»: 100 سيارة شفط و40 بدالة في 75 منطقة

كشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن حجم المعدات، وعدد المناطق الساخنة التي تم التعامل معها خلال نوة الفيضة الصغري والتقلبات الجوية التي اجتاحت المحافظة على مدار 10 أيام.

شفط مياه امطار نوة الفيضة الصغرى

وأوضحت في بيانها اليوم الأربعاء، أنه بداية من يوم الإثنين الموافق 13 ديسمبر، وحتى الأربعاء 22 ديسمبر، على مدار 24 ساعة تم انتشار وتمركز سيارات ومعدات شركة صرف صحي الإسكندرية والتي يبلغ عددها 100 سيارة، و40 بدالة، بطول الكورنيش وبالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، والبالغ عددها 75 منطقة للعمل على رفع تجمعات مياه الأمطار.

وأضاف البيان الصادر عن شركة الصرف الصحي أن محافظة الإسكندرية بها ما يزيد عن 94 ألف مطبق، و38 ألف شنيشة يتم العمل علي تطهيرهم بشكل دوري قبل النوات ويتم تكثيف العمل على مناطق تجمع المياه أثناء النوة لرفع العبء عنها نتيجة تجريف المخلفات أثناء استيعابها لمياه الأمطار.

شفط مياه امطار نوة الفيضة الصغرى

وشهدت مناطق العامرية، والعجمي والطريق الساحلي والطريق الصحراوي، وبداخل الإسكندرية بمناطق شرق ومنتزة أول وثان، أمطار غزيرة اليوم وتم التعامل مع كل التجمعات التي ظهرت نتيجة الأمطار الغزيرة.

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعمال رفع تجمعات المياه بمنطقة الفرقان الكيلو 18 من الإسكندرية الحارة القبلية.

شفط مياه امطار نوة الفيضة الصغرى

وأشار إلى أن المنطقة غير مخدومة بالصرف الصحي ويتم العمل هناك بواسطة معدات وسيارات الشركة لرفع تجمعات المياه التي تكونت نتيجة للأمطار الغزيرة جداً التي سقطت علي منطقة العامرية.

وأكد أن الطريق يسير بحاراته كلها ما عدا حارة واحدة نعمل بها حاليًا ولن يتحرك أحد من المنطقة إلا برفع جميع تجمعات المياه، مطمئنًا المواطنين، أنه لا يوجد أي إعاقة مرورية على مستوي محافظة الإسكندرية رغم الأمطار.