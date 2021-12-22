للمرة الخامسة.. جمال يقوت رئيسا لقطاع الشهر العقارى والتوثيق

جدد المستشار عمر مروان وزير العدل، الثقة فى جمال يقوت رئيسا لقطاع الشهر العقارى والتوثيق، لمدة 6 أشهر أخرى، للمرة الخامسة على التوالي اعتبارا من 23 ديسمبر 2021.



وتضمن القرار في المادة الثانية منه، تكليف جمال يقوت عبد اللطيف فواز، للقيام بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق لحين صدور قرار بشغلها.

الدكتور جمال يقوت

وترصد “الدستور” في سياق السطور التالية أبرز المعلومات عن رئيس الشهر العقارى والتوثيق، والذى تم تجديد الثقة فيه للمرة الخامسة.

جمال يقوت فواز عبد اللطيف فواز مواليد بنى سويف فى 5 يونيو 1967، تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة مايو 1989 بتقدير عام جيد، والتحق بالجيش عام 1990 أثناء حرب تحرير الكويت، وحصل خلال ذلك العام على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام بتقدير عام جيد.

كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية عام 1991 بتقدير عام جيد، وسجل الدكتوراه فى القانون فى عمر 24 عاما ولقب بالدكتور الذى ظل يلازمه اللقب حتى الآن.

بسبب الدراسات العليا الحاصل عليها، تم تعينه فى أكثر من جهة حكومية فتم تعينه باحث فى التأمينات الاجتماعية وباحث قانونى فى التأمينات والمعاشات، وباحث قانونى فى وزارة الرى والأوقاف.

وفى عام 1994 تم تعينه فى مصلحة الشهر العقارى كباحث قانونى، وأصبح أول باحث بالمصلحة حاصل على الماجستير ومقيد بالدكتوراة.

تنقل فى العمل بالمصلحة بالقاهرة فى كل فروع الشهر العقارى والتوثيق والسجل العينى مما أثقل خبرته فى الشهر العقارى.

وفى عام 2009 تم تكليفه للعمل رئيسا للمكتب الفنى الشهر العقارى بحلوان، وفى 2011 تم انتدابه للعمل فى الإدارة العامة للفتوى والبحوث القانونية والتشريع، كما تم تكليفه خلال عام كوكيل لتلك الإدارة العامة للفتوى والبحوث القانونية.

تولى رئاسة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى عمر 53 عاما، وهو مايعد اول مرة أن يتولى رئاسة المصلحة كبير باحثين بدرجة مدير عام عمره 53 عاما، وذلك فى إطار تولى الوظائف القيادية للكفاءات والشباب.

تم اختياره فى عهد الوزير السابق حسام عبد الرحيم، عندما صدر قرار بتعيينه رئيسا لمصلحة الشهر العقارى والأمين العام لها ، بعد خروج عايدة الزينى الرئيس السابق على المعاش.