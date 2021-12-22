الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

نشوى الحوفي: «القطائع» و«الحارس» أبرز إصدارتنا في 2021

نشوى الحوفي
نشوى الحوفي

تختتم  دار نهضة  للنشر والتوزيع، عام 2021 بحصاد  فكري وثقافي وتاريخي عبر العديد من الأعمال التى قدمتها على مدار العام بمجموعة من الأعمال الأدبية والفكرية والترجمات.

وقالت الكاتبة نشوى الحوفي، مسؤول النشر بدار نهضة مصر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن ديوان "فوضى المشاعر" لمدحت العدل، أبرز الإصدارات في مجال الشعر 

وفي مجال الرواية جاءت رواية “الترجمان”لحازم الشاذلي ، ورواية "القطائع"  لريم بسيوني، وفي مجال الآثار جاء كتاب "الحارس" لزاهي حواس، “امبراطورية إمام” لماجي الحلواني، وكتاب مقهى “ريش عين على مصر” لميسون صقر.

وأضافت أنه إلى جانب ذلك تم إصدار عددٍ من الأعمال القصصية الكاملة  “يوسف إدريس”  والأعمال القصصية والروائية الكاملة – يحيى حقي ، وفي مجال الترجمة  جاء كتاب "الكون ..عوالم محتملة "– آن درويان

وفي سياق متصل جاءت إجابة الحوفي عن سؤال  عما إذا كان هناك مشاريع تعمل نهضة مصر على دعمها وتقديمها لجمهورها من القراء؟:" لا يوجد هناك ما يسمى بدار نشر تقدم مشروع حيث أننا لا نقوم سوى بتقديم رسالتنا في نشر الثقافة والمعرفة والمتعة كدار نشر عريقة بمسيرة تتجاوز الثمانين عاماً حيث نعد من أقدم دور نشر في مصر والعالم العربي كما نعمل جاهدين على نشر الأعمال المؤلفة والمترجمة التي تحث القارئ على التدبر والتفكير. 

وتابعت الحوفي "نحن نفتح أبوابنا لكل مبدع يكمل رسالة نهضة مصر في نشر الثقافة ونهتم بتقديم أعمال تحترم الجمهور وتليق بتاريخنا العريق كدار نشر فقدمنا على سبيل المثال روايات الادبية ريم بسيوني بما فيها اولاد الناس والقطائع رغم عدد صفحاتها الضخم جدا الأمر الذي جعل المكتبات تتخوف من عدم تمكنهم من بيعها،  لكن نهضة مصر كانت مؤمنة بقيمة العمل الذي تقدمه للقارئ فقامت بنشره لينجح العمل بالفعل ويكون دليلاً على أن القارئ يسعى دوماً إلى الأعمال القيمة التي تحترم تفكيره بغض النظر عن عدد الصفحات.

أما عن الجوائز التي حصلت عليها الدار عام 2021 فهي عديدة ومختلفة  منها جائزة اتصالات فئة اليافعين والتي حصلت عليها مؤخرا  الكاتبة والأكاديمية دكتور عفاف طبالة عن روايتها "هروب صغير "،  وجائزة الشيخ زايد لأدب الطفل وصلت للقائمة الطويلة "حكايات أميرة " لعبد الحكيم محمود ، وحصلت  الكاتبة رانيا حسين أمين عن جائزة الملتقي العربي  للناشرين  عن روايتها "سهيلة".

لكاتبة نشوى الحوفي دار نهضة مصر ديوان فوضى المشاعر القطائع كتاب الكون عوالم محتملة

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وائل لطفي

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