الحماية المدنية تسيطر على حريق أتوبيس نقل في بشتيل

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع في أتوبيس نقل جماعي بشارع الثورة في منطقة بشتيل شمال المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بأتوبيس نقل بشارع الثورة بجوار إدارة كهرباء بشتيل.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات.

وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.